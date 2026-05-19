Alerta en el Icbf: Procuraduría investiga presunto retraso y represamiento en adopciones de niños en la entidad

La Procuraduría General de la Nación advirtió este martes fallas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que mantienen a un número significativo de niñas, niños y adolescentes por largos periodos en el sistema de protección, por fuera de los tiempos fijados en la ley, retrasando su retorno al hogar de origen o la posibilidad de acceder al derecho a tener una familia a través de la adopción.
Le puede interesar: Fact Check | Accidente con prototipo del fusil Jaguar afecta proyecto de Petro de reemplazar la fusilería con producción nacional
A partir de la recolección de información realizada en 2025, el ente de control evidenció debilidades institucionales, demoras en la resolución jurídica de los procesos, falta de talento humano en los equipos de defensorías de familia y limitaciones en las modalidades de atención inicial en hogares de paso y centros de emergencia.
Asimismo, identificó casos en los que los procesos no se adelantan conforme a la ley y no son trasladados a las autoridades judiciales competentes, lo que prolonga la incertidumbre de los menores de edad.