La antioqueña Stefany Higuita brilló con doble bronce en el Mundial sub-17 de pesas

La cantera del levantamiento de pesas colombiano continúa dando señales de un futuro prometedor. En el Campeonato Mundial júnior, categoría sub-17, que se disputa en Cali, los jóvenes talentos nacionales siguen respondiendo con resultados. La más reciente en subir al podio fue la antioqueña Stefany Higuita.

Luego de la medalla de bronce conseguida por la vallecaucana Mariana Asprilla en la modalidad de arranque de los 44 kilogramos, fue el turno para Stefany quien se convirtió en doble medallista de bronce en la división de los 63 kg, al finalizar tercera tanto en el arranque como en el total.

La deportista, nacida hace 16 años en Carepa, Urabá antioqueño, aseguró su primer podio tras levantar 85 kilogramos en el arranque. Posteriormente, ocupó la cuarta posición en el envión con un registro de 106 kilos, suficiente para acumular 191 kilogramos y quedarse también con el bronce en el total.

Las preseas doradas quedaron en manos de las representantes de Turquía. Zaharanur Aslan se impuso en el envión con 112 kilogramos y conquistó el título del total con 198, mientras que Sudenaz Sevim fue la campeona del arranque gracias a un levantamiento de 87 kilos.

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La jornada también dejó otra actuación destacada para Colombia con Kevin Campaz, quien sumó dos medallas de bronce en la categoría de los 71 kilogramos. El colombiano fue tercero en el total tras acumular 273 kilos y también ocupó el tercer lugar en el envión con un registro de 150. El turco Toprak Koleoglu se quedó con el oro en el arranque (128 kg), mientras que el georgiano Davit Kiladze dominó el envión y el total con marcas de 153 y 279 kilogramos, respectivamente.

Con estos resultados, Colombia continúa consolidando una nueva generación de pesistas que empieza a abrirse camino en la élite internacional y confirma que el relevo del levantamiento de pesas nacional cuenta con nombres llamados a protagonizar los grandes eventos del ciclo olímpico en los próximos años.

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