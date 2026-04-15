Fernando Gaviria, primer colombiano en lograr podio en Tour de Limburgo

Ver a Fernando Gaviria este miércoles en el podio del Tour de Limburgo da cuenta de su talento, nivel y ambición intacta de volver a ganar entre la élite del ciclismo mundial.

A sus 31 años de edad, en representación del equipo español Caja Rural, de categoría UCI ProTeam (segunda división del pedalismo), el antioqueño, más allá de lidiar en solitario en los sprint finales de las carreras que viene disputando, continúa dando batalla entre los mejores velocistas del pelotón.

En la edición 74 de la carrera belga, de 178.4 kilómetros entre las localidad de Hasselt y Tongeren, el antioqueño se convirtió en el primer representante nacional que termina entre los tres primeros de la clasificación general. En un embalaje largo, con un grupo grande de corredores luchando por la victoria, Fernando cruzó la meta en la segunda posición, detrás del local Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quien con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 58 segundos, logró su victoria 68 como profesional, la segunda en la presente temporada tras vencer en la Scheldeprijs. En la tercera ubicación en Limburgo terminó otro belga, Floris Van Tricht (NSN Cycling Team).

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En la actual campaña, Gaviria, quien es el colombiano con más triunfos en la historia del profesionalismo (52) ha teminado seis veces en el top-10 en prubas disputadas. En el Tour de Omán, en la primera jornada, también fue segundo.

“Quería ganar, pero cuando te enfrentas con alguien tan fuerte como Merlier es difícil”, empezó diciendo Gaviria en charla con los voceros de su equipo, al que llegó este año procedente del Team Movistar. “Como siempre busqué dar lo mejor de mí, pero esta vez no se podía hacer más. Ganó el mejor, así que estoy muy contento con esta segunda plaza”, continuó el paisa, quien mostró su alegría por el estado físico en el que se encuentra como también por el apoyo que encuentra en esta nueva escuadra.