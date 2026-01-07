Juan Camilo, el niño campesino boyacense que brilla en el fútbol playa del Festival de Festivales

Colaboración especial: Diego Vera-Los Paisitas
Creció comiendo papa, viendo a su padre arar la tierra, sembrar y levantar bultos cuando la cosecha estaba lista. Con la berraquera que el campo le ha enseñado, busca cada pelota y, sin importar las raspadas del día anterior, la lucha y no la da por perdida por más enterrada que esté.
Desde Paipa, Boyacá, Juan Camilo Sandoval Tocarruncho llegó al Babyfútbol playa dejando en lo alto al agro colombiano y a cada uno de los campesinos que a diario se levantan a trabajar. Creció con las temperaturas bajas del municipio, aprendiendo de su abuela cuando bregaba con vacas, y de sus padres cuando fumigaba; aprendió de toda la sabiduría que el campo brinda.