Hay “múltiples señales” de la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí, afirma Netanyahu

Hay “muchos indicios” de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por televisión.
“Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán” y “hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo”, declaró Netanyahu.
