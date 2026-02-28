Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei

La televisión oficial de Irán ha difundido que el ayatolá Alí Jamenei, máximo líder de Irán, habría muerto como consecuencia de los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos. La televisión estatal de Irán confirmó el “fallecimiento” de quien fue líder supremo de la República Islámica durante 36 años. El anuncio fue realizado por un presentador visiblemente afectado, quien comunicó la noticia en directo, según confirmó AFP. La cadena estatal no detalló inicialmente las circunstancias exactas del fallecimiento ni hizo referencia directa a los bombardeos que, según reportes previos, habían tenido como objetivo su residencia en Teherán. Entérese: Alí Jamenei: ¿cómo llegó a ser el líder del poder absoluto en Irán? También se confirmó que la muerte de cuatro miembros de su familia, entre ellos una hija y un nieto. Tras el anuncio, el Gobierno iraní decretó 40 días de duelo nacional por el fallecimiento del máximo líder político y religioso del país. Durante la transmisión, la cadena mostró imágenes de archivo del líder supremo con una banda negra superpuesta en la pantalla como señal de luto.

Israel y Estados Unidos anticiparon la muerte

La muerte de Jameneí había sido anticipada horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque hasta ese momento no existía confirmación oficial por parte de Teherán. El presidente “lo calificó como una de las personas más malvadas de la historia”, escribió en Truth Social. ”Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países alrededor del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre.

Él fue incapaz de evadir nuestra inteligencia y nuestros sistemas de rastreo altamente sofisticados; trabajando en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él, ni los otros líderes que han muerto a su lado, pudieran hacer. Esta es la mayor y única oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país. Nos informan que muchos miembros de su Guardia Revolucionaria (IRGC), militares y otras fuerzas de seguridad y policiales ya no quieren pelear y están buscando que les otorguemos inmunidad. Como dije anoche: ‘¡Ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo recibirán la muerte!’”, escribió Trump. Adicional, dos cadenas israelíes informaron la noche del sábado que Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, habrían visto una “foto del cuerpo” del ayatolá.

¿Por qué la muerte de Alí Jamenei sería un hito geopolítico?

Jamenei no es solo la autoridad moral y política de Irán. Para Occidente, especialmente Estados Unidos e Israel, su régimen es visto como una amenaza estratégica, acusado de fomentar tensiones regionales, apoyar grupos como Hezbolá y de intentar desarrollar capacidades nucleares en secreto.

“Cuando en los mercados financieros y en la economía se han presentado incrementos importantes en los precios del petróleo, usualmente han estado asociados con tensiones, conflictos o interrupciones en la oferta en la zona del Medio Oriente”, dijo el economista Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda Corredores, al explicar cómo los choques geopolíticos pueden trasladarse a los mercados energéticos y financieros. La posible muerte de Jamenei no solo podría desestabilizar al régimen iraní sino también afectar las rutas estratégicas de petróleo, la política energética global y la percepción de riesgo en los mercados, debido al papel central que Irán ha jugado en Medio Oriente.

¿Qué escenario de sucesión e incertidumbre queda?