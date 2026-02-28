Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei

La televisión oficial de Irán ha difundido que el ayatolá Alí Jamenei, máximo líder de Irán, habría muerto como consecuencia de los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos.
La televisión estatal de Irán confirmó el “fallecimiento” de quien fue líder supremo de la República Islámica durante 36 años. El anuncio fue realizado por un presentador visiblemente afectado, quien comunicó la noticia en directo, según confirmó AFP.
La cadena estatal no detalló inicialmente las circunstancias exactas del fallecimiento ni hizo referencia directa a los bombardeos que, según reportes previos, habían tenido como objetivo su residencia en Teherán.
También se confirmó que la muerte de cuatro miembros de su familia, entre ellos una hija y un nieto. Tras el anuncio, el Gobierno iraní decretó 40 días de duelo nacional por el fallecimiento del máximo líder político y religioso del país.
Durante la transmisión, la cadena mostró imágenes de archivo del líder supremo con una banda negra superpuesta en la pantalla como señal de luto.