Irán ataca con drones el Aeropuerto Internacional de Dubái, ¿qué se sabe?

El Aeropuerto Internacional de Dubái registró tras un ataque iraní; al menos cuatro trabajadores resultaron heridos leves y la terminal fue evacuada preventivamente.

    Ataque con drones de Irán habría desatado el caos en aeropuerto internacional de Irán. FOTO TOMADA DE X.
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El Aeropuerto Internacional de Dubái, ubicado en la ciudad más poblada de Emiratos Árabes Unidos, reportó daños menores en una zona de su terminal tras un ataque atribuido a Irán. El hecho habría sucedido como retaliación por los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

El aeropuerto habría detenido sus operaciones de manera indefinida. La paralización de esta terminal estratégica, que funciona como puente clave entre Occidente y Asia, modifica itinerarios internacionales y genera un efecto en cadena sobre el tráfico aéreo global.

El incidente dejó cuatro trabajadores heridos leves, quienes recibieron atención médica inmediata, según confirmó la Oficina de Prensa del gobierno Dubái.

En un mensaje difundido en redes sociales, la entidad precisó que “cuatro trabajadores han sufrido heridas y han recibido la atención médica adecuada”. También precisó que los planes de contingencia activados permitieron la evacuación de los pasajeros sin mayores contratiempos.

De acuerdo con la información oficial, el incidente fue “rápidamente contenido” y los equipos de emergencia se desplegaron en coordinación con las autoridades competentes para asegurar la zona afectada.

Evacuación y explosión de drones

Este sábado, el aeropuerto —considerado uno de los más grandes y transitados del mundo— fue evacuado debido a una explosión provocada por drones, presuntamente lanzados desde Irán. Las autoridades aeroportuarias confirmaron que los daños fueron limitados a un área específica de la terminal y no comprometieron la infraestructura general.

El episodio se produjo en medio de una escalada regional. Residentes en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin reportaron haber escuchado nuevas explosiones, luego de que Irán lanzara oleadas de misiles en represalia por ataques previos de Estados Unidos e Israel.

Escalada regional: impacto en Tel Aviv

La violencia no se limitó al Golfo Pérsico. Un ataque con misiles impactó la ciudad de Tel Aviv, en Israel, dejando una mujer muerta y al menos 20 personas heridas. Se trata de la primera víctima mortal confirmada en este episodio del conflicto.

La sucesión de ataques y contraataques eleva la tensión en una región estratégica para el comercio y la aviación internacional, mientras las autoridades mantienen activados protocolos de seguridad en infraestructuras críticas como aeropuertos y zonas urbanas.

Entérese: Ataque de drones iraníes incendia el Burj Al Arab, el hotel más icónico de Dubái

