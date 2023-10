“Estoy feliz con estas medallas y sobre todo con los tiempos que realicé en mis dos pruebas. Además, me deja tranquilo también porque se vienen los Juegos Parapanamericanos en el camino a los Paralímpicos y vamos a llegar con muy buenos registros y mentalizados en el gran sueño que es París 2024”, comentó desde México el deportista que espera seguir sumando títulos a su palmarés.

La Selección Colombia de BMX comandada por Diego Arboleda, líder del ranquin mundial, tendrá el fin de semana en Santiago del Estero, Argentina, la séptima y octava válida de Copa Mundo. Además de Arboleda, resaltan nombres como la triple medallista olímpica Mariana Pajón (8º), quien reaparecerá luego de una lesión que la tuvo por fuera en la válida francesa. Gabriela Bolle, Carlos Ramírez y Mateo Carmona completan el equipo élite. La competencia empieza este sábado 9:00 a.m. de Colombia.

Prográmese para un fin de semana de Liga Premier

En la Premier League de Inglaterra, el choque más llamativo del fin de semana será, sin duda, el que enfrentará el domingo (10:30 a.m. de Colombia, Espn y Star+) en Londres al Arsenal de Mikel Arteta (3º con 17 puntos) con el Manchester City (1º con 18). Pero antes, este sábado (9:00 a.m. de Colombia, Espn y Star+) Manchester United 10º con 9 unidades, que lleva seis derrotas en diez partidos entre todos los torneos, regresa a la competición local para medirse con el Brendtford (14º con 7). Liverpool del colombiano Luis Díaz, cuarto a dos puntos del líder, visita al Brighton el domingo (8:00 a.m. Star +). A la misma hora, Aston Villa (5º con 15 unidades) del delantero antioqueño Jhon Jáder Durán visitará al Wolves (15º con 7 puntos).