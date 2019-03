Cuando las mujeres del fútbol levantan su voz

La Defensoría del Pueblo envió al organismo que regula el balompié en Colombia, con copia a la Comisión de Ética de la Fifa, un pliego mediante el cual busca respuestas para certificar si hay o no un trato desigual en los seleccionados de ambas ramas, con temas relacionados con viáticos, pagos de pasajes aéreos o terrestres para llegar a las concentraciones, además de dotación de uniformes.

Agrega que en Colombia a las futbolistas no les dan tanto espacio como a los hombres, “aunque la Federación ya está llamando para escucharnos, pero creo que lo hacen más por cumplir con la Fifa y con los organismos internacionales, no por convicción”.

A pesar del optimismo, hubo personas, como el entrenador Álvaro Restrepo (Molino Viejo) y la dirigente Liliana Zapata (Formas Íntimas Envigado) que hicieron caer en cuenta que las jugadoras no estaban preparadas para dar el salto al profesionalismo. Ahora, ad portas de la tercera edición, no hay certeza de cómo será el torneo de 2019.

La Conmebol reglamentó en octubre de 2018 que para que un equipo masculino pudiera participar este año en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana debería tener un primer elenco femenino y otro juvenil, o tener un convenio con un club reconocido que compita en torneos nacionales o regionales autorizados. En la actualidad en Colombia solo Huila, Santa Fe y América cumplirían con el requisito. Nacional avanza en convocatorias, Envigado aún no renueva el convenio con Formas Íntimas, al que el DIM le ha hecho guiños. La Equidad y Once Caldas también están en la formación del plantel. En los demás no existen.

Aparte de incumplir esta norma, la dirigencia poco cree en el torneo de las mujeres porque, según lo han expresado en us círculos, no es rentable. Esta postura ha sido cuestionada por el vocero del gremio de los futbolistas, Carlos González Puche, al señalar que las federaciones son entidades sin ánimo de lucro y tienen una misión formativa y no “llenarse de plata”.