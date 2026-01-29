Águilas Doradas logró su primera victoria en el Cincuentenario con gol agónico de Frank Lozano

Águilas Doradas logró su primera victoria en la Liga Betplay, y única hasta ahora en su nueva casa, el estadio Cincuentenario con un tanto agónico de Frank Lozano, a los 90+6’.

En un juego disputado, en el que la parte inicial terminó con empate sin goles, el cuadro que dirige Juan David Niño logró los tantos de la victoria en la segunda mitad ante un Cali que sufrió la expulsión de Andrés Correa (doble amarilla), pero que luchó hasta el final.

En la complementaria, Jorge Rivaldo marcó, a los 58 minutos, tras un centro que tomó en el corazón del área y frente al arquero Pedro Gallese punteó para enviar el balón al fondo del arco.

Le puede interesar: Así se vivió el primer partido profesional en el estadio Cincuentenario, Águilas Doradas estrenó su nuevo nido