DIM regresa a casa para preparar el duelo de la segunda fecha, de nuevo como visitante, esta vez ante el Deportivo Cali

Aburridos, y algo frustrados así se mostraron el técnico Alejandro Restrepo y el delantero Francisco Fydriszewski, tras la derrota ante Pasto, por la mínima diferencia 1-0.

El gol de penal, marcado por Andrey Estupiñán a los 52 minutos, fue un golpe duro para el Poderoso, que aspiraba a sumar en el estadio Libertad de Pasto, en el arranque de la Liga Betplay 2026.

En la rueda de prensa, el técnico Alejandro Restrepo sostuvo que “veníamos hablando con Francisco Fydriszewski que era un partido muy cerrado, seguro para un empate, o el que fallara seguro lo iba a ganar. Hasta el gol, el juego era muy parejo; sentíamos que con el recambio y la frescura que teníamos desde el banco, lo podíamos lograr, por eso duele mucho que en una jugada dudosa para nosotros, aunque el árbitro y el VAR lo juzgaron así nos vayamos perdedores. Por eso irnos con las manos vacías es el dolor que tenemos todos adentro”.