El insólito pedido de algunos hinchas de Nacional al equipo: que pierda ante Llaneros y Águilas

El fútbol colombiano vive una de esas historias que solo este deporte puede ofrecer: pasiones cruzadas, rivalidades encendidas y sentimientos que a veces superan la lógica competitiva. Y es que en los últimos días, las redes sociales se llenaron de mensajes insólitos por parte de algunos hinchas de Atlético Nacional, quienes piden a su equipo “perder” los próximos partidos frente a Llaneros y Águilas Doradas. La razón, según ellos, es simple: si esos dos conjuntos ganan, América de Cali y Millonarios quedarían eliminados de los cuadrangulares.
El pedido, más que una broma pasajera, ha generado un debate encendido entre los aficionados y periodistas. Para algunos, se trata de una muestra del “folclor” que caracteriza al fútbol colombiano; para otros, es una señal preocupante de cómo la rivalidad puede llegar a distorsionar la esencia de la competencia.
