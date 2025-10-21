¿Qué pasó entre el técnico César Torres y el arquero Alexéi Rojas en el Mundial sub-20? La contundente respuesta del jugador del Arsenal

El tercer lugar de la Selección Colombia Sub-20 trajo celebración, pero también ruido. Apenas los jugadores se habían colgado el bronce en el reciente Mundial de Chile, cuando la polémica se apoderó de los reflectores debido a un imprudente comentario de César Torres a uno de sus convocados. El nombre de Alexéi Rojas empezó a circular en redes y titulares. Infortunadamente, no fue por una atajada, sino por una frase que cuestionó su relevancia en el club donde juega, demeritando su redimiendo deportivo. Pero el colombo-británico no se quedó callado y también respondió con firmeza. Aquí todos los detalles detrás de la polémica en la Tricolor juvenil.

¿Qué fue lo que dijo César Torres sobre Alexéi Rojas?

Previo al partido ante Francia por el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Chile, Torres fue consultado por qué Rojas no había sido titular si pertenece a un club de la Premier League, y su respuesta sonó más cortante que táctica. “Acá hay un arquero titular que tiene minutos, que es titular en nuestra liga. Después está Alexéi, que pertenece al Arsenal, que nunca ha jugado (...)”. El técnico incluso añadió que el joven ni siquiera aparecía “en la foto del equipo profesional”.

El comentario cayó como un baldado de agua fría. Horas después del triunfo ante Francia, Rojas decidió romper el silencio con una respuesta medida, pero precisa, en diálogo con As Chile. “En las últimas 24 horas han circulado unas palabras sobre las dudas si es que yo formo parte del plantel profesional del Arsenal o no. Me gustaría decirle a la gente que cuando se tomó la foto del equipo profesional del Arsenal, fue iniciando la semana del 16 de octubre y yo estaba concentrado en Paraguay con la Selección pensando en este Mundial”, explicó el portero. Y ahí vino su segunda respuesta: “Yo ahora me devuelvo al Arsenal para estar en el primer equipo, para seguir aprendiendo y compartiendo con los mejores jugadores y técnicos del mundo y seguir ayudando al equipo para que sigamos por más”, dijo con serenidad, aunque sus palabras se sintieron como un golpe suave pero directo.

El joven guardameta, que pertenece al Arsenal desde 2019 y firmó su primer contrato profesional en julio de 2024, aún no ha debutado oficialmente con el primer equipo en la Premier League. Según datos del club, la temporada pasada disputó 13 partidos con las divisiones juveniles —incluidos seis en la UEFA Youth League y un estreno con el sub-21—, además de haber sido convocado en múltiples ocasiones al plantel mayor. Por eso, su respuesta no fue solo una aclaración, sino también una reivindicación. “Es un equipo que está primero en la mejor liga del mundo... Yo soy un miembro muy firme de ese plantel y todos los días estoy creciendo y aportando mucho”, afirmó.