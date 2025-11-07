América venció a Chicó, como visitante, y se metió entre los ocho, ¿qué necesita para mantenerse entre los clasificados?

La victoria de América 0-2 ante Chicó, por la fecha aplazada de la jornada 18, con tantos de José Cavadía y Dylan Borrero, le permitió al cuadro rojo llegar a 26 puntos y por el momento es octavo, parcialmente clasificado.
Los orientados por David González tenían claro que solo la victoria les servía para mantenerse con opciones matemáticas de alcanzar la clasificación y por eso desde el arranque del partido buscaron el arco rival.
Fue así como el juvenil Cavadia a los 5 minutos marcó para que los Diablos Rojos se fueran adelante en el marcador y el tanto de la tranquilidad llegó solo en el final del juego cuando Borrero marcó a los 90+2, para consolidar el triunfo y tres puntos que le permiten llegar a 26.