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Andrey Estupiñán es el goleador de la Liga Betplay, ¿porqué le ganó el premio a Luis Muriel si ambos anotaron la misma cantidad de goles?

El delantero del Deportivo Pasto Andrey Estupiñán es el goleador del fútbol profesional colombiano con 13 goles anotados, los mismos que Luis Fernando Muriel de Junior. Le contamos por qué.

  • Andrey Estupiñán es el goleador de la Liga Betplay con 13 goles anotados en 19 partidos. FOTO: COLPRENSA
    Andrey Estupiñán es el goleador de la Liga Betplay con 13 goles anotados en 19 partidos. FOTO: COLPRENSA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Andrey Estupiñán sorprendió a propios y extraños con su primera temporada en el Deportivo Pasto. El delantero marcó 13 goles en 19 partidos disputados, dos de esos tantos se los anotó a Atlético Nacional (1) y Deportivo Independiente Medellín (1). Oriundo de El Charco, Nariño, el atacante firmó su mejor temporada en cuanto a números como profesional a sus 31 años de edad.

La pregunta que se hacen muchos es: ¿por qué no comparte el título de artillero con Luis Muriel si hicieron la misma cantidad de anotaciones? La respuesta es clara, porque lo hizo en menos partidos. Muriel, que arribó a Junior por un millón de dólares este año, jugó 24 partidos, mientras que Estupiñán disputó 19 compromisos en total con el Deportivo Pasto.

Cabe destacar que el delantero costeño se llevó el mayor premio de todos: el título con Junior. Deportivo Pasto, por su parte, cumplió e incluso superó las expectativas que tenían a principio de año después de las turbulencias vividas en el segundo semestre de 2025 por temas extracancha como apuestas deportivas y malos manejos.

El entrenador español Jhonatan Risueño llegó al cuadro volcánico y, a pesar de sus actitudes cuestionables, les impregnó a los del Galeras un estilo de juego y una idea clara que llevó al equipo a ser colíder gran parte del semestre. Los eliminó el Deportes Tolima en la fase de cuartos de final, posteriormente los Pijaos cayeron en semifinal ante Atlético Nacional.

“Andrey está para jugar en la selección, y se lo digo yo, es el mejor jugador que yo he entrenado (...) Andrey es el goleador del fútbol profesional colombiano. Me extraña que el máximo goleador del fútbol profesional colombiano no salga para ir a la selección. Yo creo que hay muy pocos casos en los que el máximo goleador de un país no está en la selección”, puntualizó Risueño en una rueda de prensa sobre su jugador.

¿Saldrá del Deportivo Pasto?

Después de seis meses en tierras nariñenses, Andrey Estupiñán ha despertado el interés de equipos importantes del fútbol colombiano como Millonarios en su momento y también del fútbol extranjero, principalmente de Brasil, donde esta clase de delantero corpulento, potente y goleador gusta mucho. El último ejemplo de ellos es Kevin Viveros en el Athletico Paranaense.

Lo que podría facilitar su salida de la escuadra roja nariñense es la situación actual del club. A ciencia cierta, no se sabe qué sucede en Deportivo Pasto “de puertas para adentro”, empero, parece que se está desmoronando el proyecto de Jhonatan Risueño en el club, lo cual hace más factible el fichaje del delantero por otro club.

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Estupiñán ha marcado 62 goles y suma 14 asistencias en 251 partidos disputados como jugador profesional. Según la plataforma Transfermarkt, tiene un valor de 500.000 euros.

Lea también: Si Nacional vende a Juan Manuel Rengifo, ¿quién ocuparía su lugar?

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