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Alcalde Federico Gutiérrez denunció hostigamientos por parte del ruso dos veces expulsado de Colombia

El mandatario denunció que el ruso expulsado en abril hacia Estados Unidos y que intentó volver le ha escrito varios mensajes a su celular, además de agresiones a través de redes sociales.

  • El alcalde Federico Gutiérrez dio a conocer los mensajes que le estaría mandando el ruso George Laevsky Wolfe, a quien expulsaron el 13 de abril, después de dos años de rumbas en la ciudad y que intentó reingresar al país por Ecuador. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    El alcalde Federico Gutiérrez dio a conocer los mensajes que le estaría mandando el ruso George Laevsky Wolfe, a quien expulsaron el 13 de abril, después de dos años de rumbas en la ciudad y que intentó reingresar al país por Ecuador. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
  • Este fue uno de los mensajes que habría enviado este ruso al alcalde Federico Gutiérrez a través de WhatsApp. FOTO: CORTESÍA
    Este fue uno de los mensajes que habría enviado este ruso al alcalde Federico Gutiérrez a través de WhatsApp. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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El ruso George Laevsky Wolfe, el mismo que fue expulsado el pasado 13 de abril después de incomodar a sus vecinos con sus constantes rumbas y que intentó reingresar a la ciudad por el aeropuerto de Cali, fue denunciado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estarlo hostigando a través de su WhatsApp y de otras redes sociales.

“Un número iniciado por +1, que es la codificación de Estados Unidos, me ha venido escribiendo desde hace varios días, mandándome canciones y mensajes intimidatorios, páginas que había creado como una llamada www.fuckyoufico.com y una cantidad de cosas que ya le he entregado a las autoridades de Estados Unidos”, dijo el alcalde.

Incluso hay evidencias de los mensajes, que fueron incluidos en la acción judicial interpuesta por parte del mandatario a la Fiscalía, en la que adjunta mensajes con insultos y con canciones hacia el alcalde. Sin embargo, luego de la denuncia, el sitio web en cuestión ya había sido dado de baja.

Entérese: Migración volvió a expulsar a ciudadano ruso, señalado por escándalos en El Poblado

Esto muestra la obsesión de Laevsky Wolfe con Medellín, ciudad de la que fue expulsado por sus constantes fiestas, las cuales realizó en la propiedad que había adquirido hace dos años y en la cual se veían constantemente mujeres desnudas y celebraciones de varias horas, que no dejaban dormir a los residentes del edificio Málaga, ubicado en la comuna 14 (El Poblado).

Este fue uno de los mensajes que habría enviado este ruso al alcalde Federico Gutiérrez a través de WhatsApp. FOTO: CORTESÍA
Este fue uno de los mensajes que habría enviado este ruso al alcalde Federico Gutiérrez a través de WhatsApp. FOTO: CORTESÍA

Tanto así que, después de haber sido enviado en un vuelo comercial hacia el aeropuerto de Miami hace un mes, este extranjero había decidido regresar por Ecuador, donde llegó vía aérea y desde ese país había viajado en un vehículo hacia Cali.

Cuando intentó abordar un vuelo hacia Medellín desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, pero que presta servicio a la capital vallecaucana, las autoridades migratorias lo identificaron de inmediato y lo volvieron a sacar de Colombia.

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“Las autoridades lo siguen controlando y, cuantas veces intente ingresar al país, lo vamos a seguir persiguiendo porque no vamos a tolerar esa clase de comportamientos por parte de una persona que llevó incomodando a los vecinos durante dos años”, señaló Gutiérrez.

Así mismo, pidió a las autoridades que investigaran el origen de los recursos de este extranjero, que, además de la propiedad que compró en el edificio Málaga, tendría otras dos en Cali. Sin embargo, el mandatario destacó que este euroasiático tenía la idea de retomar su vida en la capital antioqueña.

Se espera que en próximos días las autoridades colombianas y norteamericanas procedan judicialmente con este extranjero, además de que el intento de regresar al país de manera irregular aplica para una violación a resolución judicial, la cual le fue impuesta tras las constantes denuncias, lo que llevó a mensajes y acciones legales por parte de este ruso.

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