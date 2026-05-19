Alcalde Federico Gutiérrez denunció hostigamientos por parte del ruso dos veces expulsado de Colombia

El ruso George Laevsky Wolfe, el mismo que fue expulsado el pasado 13 de abril después de incomodar a sus vecinos con sus constantes rumbas y que intentó reingresar a la ciudad por el aeropuerto de Cali, fue denunciado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estarlo hostigando a través de su WhatsApp y de otras redes sociales.
“Un número iniciado por +1, que es la codificación de Estados Unidos, me ha venido escribiendo desde hace varios días, mandándome canciones y mensajes intimidatorios, páginas que había creado como una llamada www.fuckyoufico.com y una cantidad de cosas que ya le he entregado a las autoridades de Estados Unidos”, dijo el alcalde.