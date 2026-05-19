Uribe suspende agenda en Medellín por protesta frente a su casa y señala a seguidores de Cepeda: “una actitud hostil”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de anunciar en X que suspende su agenda política en Medellín por cuenta de un “grupo numeroso” de personas que protestaría frente a su casa. “Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta. Están dirigidos por un parlamentario electo de apellido Muriel, elegido también por votos impuestos por el terrorismo”, dio a conocer en el trino. Lea también: Denuncian que criminales carnetizan campesinos para controlar cómo se mueven y cómo votan

Agregó, el exsenador y líder del Centro Democrático, que “esta actitud hostil contra la residencia de mi familia es provocación de la violencia, muy propia de Cepeda que es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz”.

Muriel subió dos videos en los que se vio a un grupo de personas pintando en una obra pública a las afueras de la casa de Uribe Vélez, en Llanogrande, Rionegro: “Estamos con diferentes organizaciones sociales, de víctimas, medios alternativos de comunicación, defensoras de derechos humanos, haciendo un acto de movilización social, pedagogía de la memoria con la cifra de 7.837 falsos positivos nuevos que arrojó la JEP”, dijo el representante electo.

Muriel ha sido uno de los principales coordinadores de la campaña de Iván Cepeda en Antioquia. De hecho, fue uno de los más mencionados en la logística para la última visita del candidato al Parque de San Antonio de Medellín, a finales de marzo. A su vez, fue el representante del Pacto Histórico más votado en Antioquia para la consulta de esa colectividad en octubre, por lo que encabezó la lista cerrada en las elecciones del pasado 8 de marzo.

Más tarde, Uribe estuvo en el lugar, donde se le vio con un rodillo de pintura, tapando lo que este grupo había pintado horas antes. Además, dirigió un mensaje a Cepeda: “Cepeda cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola”. Y agregó “salí está mañana muy temprano a hacer política en Medellín. Terminé un acto, seguía para el otro y me dijeron ‘llegó una gran multitud de personas. Están en la entrada de su casa. Me preocupó mucho, me vine, y me los encontré aquí. Una gran cantidad de personas protegiendo a los pintores para afectar mi persona, en mi casa. Y parece que es una provocación de violencia”. Lea también: Detrás de escudos y hasta con 40 escoltas: así blindan las campañas de Abelardo, Paloma y Cepeda Luego, dijo que había empezado a borrar el mensaje: “primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia o venir a mi casa (...) Empecé a borrar, dijeron que iban a pedir un tiempo para retirarse. Estamos esperando que cumplan para seguir yo borrando. Después, el expresidente hizo un llamado a los miembros de su partido político y volvió a arremeter contra el candidato del Pacto Histórico: “Pido al Centro Democrático tener mucha calma con estas gentes pero mucha firmeza. Dondequiera que nos vayan a agredir en Colombia hay que enfrentarlos. Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero Iván Cepeda.