Iván Cepeda denunciará en Fiscalía presiones de criminales sobre votantes en Guaviare

El candidato presidencial Iván Cepeda volvió a denunciar presuntas presiones de grupos armados para las elecciones del próximo 31 de mayo.

Cepeda dijo desde Popayán, Cauca, que entregaría los detalles a las autoridades competentes y que no los haría públicos: “En los próximos minutos, horas, estaremos radicando ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo escrito en el que yo denuncio y también lo hace mi campaña que hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado en Guaviare”, dijo Cepeda. Lea también: Uribe suspende agenda en Medellín por protesta frente a su casa y señala a seguidores de Cepeda: “una actitud hostil” Y agregó: “No voy a hacer públicos los detalles de esa denuncia, lo conocerán las autoridades. Pero señalo que entregaré audios, imágenes que van a ser muy claras”. Finalmente, rechazó de manera “clara, tajante, contundente” a “cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro. Trátese de acciones que van en contra nuestra o nuestra campaña, como de acciones que supuestamente serían favorables a la misma”.

Los señalamientos previos de Álvaro Uribe sobre constreñimiento electoral

La semana pasada, el expresidente Álvaro Uribe señaló que estructuras del Eln y disidencias de las Farc estarían obligando a comunidades rurales, supuestamente, a votar por Cepeda. “El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el exmandatario. Según la denuncia, las presiones también involucrarían a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, consideradas dos de las facciones más fuertes bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Los señalamientos se concentran especialmente en áreas rurales de Santander de Quilichao, en veredas como Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas y el corregimiento de Tequilichá. Uribe aseguró incluso que algunos grupos armados estarían controlando el manejo de las actas electorales. A lo dicho por Uribe, Cepeda contestó que “es un despropósito decir que quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados sobre el electorado” y que el expresidente “en todo él miente y desfigura la realidad”.

Carnetización en Guaviare y la polémica por el audio de Picaleña

Ahora bien, la denuncia de Cepeda llega en medio de otra noticia: que las disidencias comandadas por “Calarcá” están carnetizando a los campesinos de departamentos como Guaviare (el que él menciona), Meta y Caquetá, y de esta manera controlan por dónde se mueven, si pagan extorsiones e, incluso, por quién votan. Se trata de una alerta muy grande, pues hace una semana se conoció por redes una audio que desató las alerta y que decía: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años nosotros”.

Al inicio fue identificado como alias Rogelio Benavides, disidente de las Farc, específicamente del grupo liderado por alias Calarcá, actualmente prófugo de la Justicia. Dos días después de que el país escuchara aquella declaracion, el Ministerio de Justicia aseguró que no era el disidente sino que se trataba de alias Sergio, un extorsionista recluido en la cárcel de Picaleña, Tolima. La aclaración resultó polémica, no sólo por un choque de versiones sino porque, fuera quien fuera, la grabación constituye una alerta de seguridad en medio de elecciones.

Denuncias de Claudia López y Paloma Valencia en los debates presidenciales

La polémica y versiones acerca del audio no es la única que vincula a grupos armados con supuestos planes para presionar por votar por el candidato del Pacto Histórico. Las candidatas Paloma Valencia y Claudia López ya habían advertido sobre amenazas a la seguridad en varios municipios de Colombia. En la última semana, por medio de sus redes sociales, López aseguró que conocía las presiones que estarían ejerciendo varios grupos armados por, presuntamente, votar por cierto candidato presidencial. “Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, agregó, sin señalar a nadie en específico. Lea también: “Acuerdo nacional de Cepeda es para tranquilizar ánimos y estrategia útil, pero no sirve mucho”: Gaona

Sin embargo, durante el debate presidencial de EL COLOMBIANO, la candidata ya había hecho la misma denuncia, pero con nombre propio: “están presionando en los territorios para votar por Cepeda”. En esa misma línea, Valencia denunció, en medio de otro debate presidencial, que le llegaron denuncias ciudadanas del Valle del Cauca en las que varios aseguraron que les dijeron: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”.

Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Guaviare

En sus alertas tempranas, un instrumento para medir situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos, en este caso los electorales, la Defensoría del Pueblo expresó alertas en los cuatro municipios del Guaviare. El documento, publicado en octubre de 2025, hace un llamado a acciones “urgentes” del Estado para proteger los derechos electorales en los municipio de Calamar y San José del Guaviare, y “prioritarias” en El Retorno y Miraflores. Además, mencionan que los bloques Amazonas y Jorge Suárez Briceño de las disidencias “han restringido el acceso y accionar institucional, difundiendo normas vía WhatsApp y citando a líderes sociales y presidentes de JAC a impartir órdenes.

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