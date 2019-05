¿La Selección necesita a los nacionalizados?

Carlos “El Pibe” Valderrama , un emblema del fútbol nacional, está de acuerdo con que los nacionalizados den una mano. “Este es un tema que ha existido siempre en todas partes del mundo, no solo en Colombia, antes era más notorio en el país. Ahora se usa menos porque hay muy buenos jugadores. Hay que recordar que Jorge Ramón Cáceres (argentino) jugó con Colombia en la década de los 70 y que han sido muchos los que representaron al país en su momento. Tenerlos en cuenta o no es una decisión exclusiva de cada cuerpo técnico”.

Otro exmundialista, Luis Alfonso “Bendito” Fajardo, no está de acuerdo con que los nacionalizados se pongan la camiseta tricolor y dice que hasta acá, quienes lo hicieron no marcaron diferencias.

“Han demostrado que su aporte no es crucial, se entiende que por un tema de gratitud ellos quieran jugar con nuestra Selección, pero su sangre no es la que los llama para jugar con Colombia. Me parece que el tema sería válido si no hubiera jugadores colombianos con la capacidad para superar a uno de ellos”.

Para Fajardo, hay una camada muy importante y no cree que otros jugadores los puedan desplazar hoy.