Así les fue a los colombianos en la Champions League, en jornada agridulce

Una victoria, un empate y una derrota es el balance de los jugadores colombianos que este miércoles tuvieron actividad en la Champions League.
Dávinson Sánchez, quien fue titular con el Galatasaray, tuvo un desempeño destacado en el equipo turco, que ganó como visitante ante el Ajax Ámsterdam por 0-3.
Los tantos del Galatasaray fueron obra de Víctor Osimhen, quien celebró a los 59 minutos y convirtió dos penales a los 66 y 78, para que su equipo llegara a nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota en la Champions League, ocupando así la novena casilla de la competencia.