La “guerra sucia” de las barras bravas de Abelardo contra Paloma

En redes sociales se han hecho virales videos con inteligencia artificial, publicados por cuentas que apoyan a Abelardo De la Espriella, en el que hacen toda una puesta en escena para desacreditar a la candidata Paloma Valencia.
Los seguidores del abogado monteriano intentan reforzar una narrativa según la cual Paloma Valencia hace parte de “los de siempre”, para intentar marcar diferencia y conseguir votos presentando a Abelardo como parte de “los nunca”. Sin embargo, los videos parecen pisar una línea roja en la que la propaganda agresiva pasa a terrenos jurídicos delicados.
No toda pieza hecha con inteligencia artificial es ilegal, pero cuando se utiliza para engañar deliberadamente, destruir reputaciones o atribuir falsamente conductas, podrían configurarse posibles casos de difamación, injuria o suplantación de identidad.
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La propaganda política siempre ha exagerado o simplificado, pero la IA empuja la discusión hacia un terreno distinto: la fabricación industrial de hechos falsos con apariencia de realidad, utilizando y tergiversando la imagen de personajes de la vida pública.