Así transcurrieron las primeras horas de la concentración de la Selección Colombia en Barranquilla

Barranquilla vuelve a convertirse en el epicentro de la esperanza colombiana. La Selección Nacional inició este fin de semana su concentración de cara a las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, en las que enfrentará a Bolivia en el estadio Metropolitano este jueves 4 de septiembre y cerrará su camino ante Venezuela, en Maturín, el martes 9.
El cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo abrió las puertas del hotel de concentración en la capital del Atlántico, a donde los 26 convocados irán llegando progresivamente conforme cumplan con sus compromisos de liga en sus respectivos clubes. Desde ya, la ilusión se respira en cada rincón del campamento tricolor. Uno de los primeros en hablar ante los medios fue Luis Amaranto Perea, asistente técnico de Lorenzo, quien transmitió la emoción y el deseo de alcanzar el objetivo.