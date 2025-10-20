x

Inundaciones en las vías: balance de la tormenta eléctrica que vivió Medellín en la noche del 20 de octubre

Las autoridades hicieron un balance tras la tormenta y hasta la media noche de este lunes se confirmaron varias inundaciones sin reporte de lesionados.

  • Así lucían algunas vías de la ciudad en la noche de este lunes. FOTOS Cortesía @DAGRDMedellin
    Así lucían algunas vías de la ciudad en la noche de este lunes. FOTOS Cortesía @DAGRDMedellin
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 8 horas
bookmark

En Medellín se vivió una fuerte tormenta eléctrica en la noche del lunes 20 de octubre, que incluso obligó a la suspensión del partido que se realizaba en el estadio Atanasio Girardot entre Independiente Medellín y Santa Fe –al minuto 88– para luego, a raíz de que la lluvia no paraba, darlo por terminado.

La lluvia también obligó a parar por momentos el partido de basquetball entre Paisas y Caimanes en el Coliseo Iván de Bedout por las goteras que caían en el maderamen del escenario que ponían en peligro la integridad de los jugadores.

Según las autoridades, que en la noche de este lunes cuantificaban daños y recibían los reportes, hasta la media noche se presentaba inundaciones en varias vías publicas de la ciudad, concretamente en “avenida 80 (sector La Floresta), barrio Naranjal, Suramericana y Altavista”, al occidente de Medellín.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD, hasta la media noche no se habían reportado lesionados y seguían recibiendo llamadas al número de emergencias 123.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez, reconfirmó que hasta el momento (11:04 p. m.) no se presentaban personas lesionadas y recomendó a la ciudadanía evitar transitar por zonas inundadas o con fuerte corriente de agua, que ante la tormenta es preferible no resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o cables, que la gente desconecte equipos eléctricos sensibles ante posibles descargas y que se conduzca con precaución, manteniendo luces encendidas y distancia con otros vehículos. “Si observas situaciones de riesgo o emergencias, repórtalas de inmediato a la línea 123”, insistió.

