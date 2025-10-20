Video | Dayro Moreno reveló por qué no ha estado jugando con Once Caldas y respondió a los presuntos actos de indisciplina

La derrota de Once Caldas ante Llaneros (2-0) en Villavicencio este fin de semana que pasó encendió, más que las alarmas deportivas, los rumores sobre una supuesta indisciplina que tendría como protagonista a la máxima estrella del equipo y goleador: Dayro Moreno.
El histórico y máximo anotador del fútbol colombiano no estuvo en la convocatoria, y su ausencia ha sido el centro de una polémica que el jugador decidió enfrentar a su manera, aunque sin referirse al partido en cuestión.