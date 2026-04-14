Atlético de Madrid dio el golpe: eliminó al Barcelona y es semifinalista de la Champions; PSG sigue en defensa de su título

PSG logró mantener su favoritismo contra Liverpool en Inglaterra

El PSG, con su equipación negra, condenó a los Reds a un año en blanco. Después del 2-0 en la ida, los hombres de Luis Enrique, vigentes campeones de Europa, hicieron honor a su estatus venciendo de nuevo en Anfield en cuartos de Champions a un Liverpool (2-0) que cerrará el curso sin títulos. Como ya pasó la temporada pasada, en la que terminó levantando la primera Orejona de su historia, el PSG se embala en la primavera europea cuando llegan las rondas eliminatorias de la competición europea más prestigiosa. El PSG cuajó un partido serio ante el vigente campeón de la Premier League, en el que su estrella Mohamed Salah fue suplente -salió en el minuto 30 por la lesión del francés Hugo Ekitiké-, y ahora esperan rival en semifinales, que se conocerá el miércoles al término del Bayern Munich-Real Madrid (2-1 en la ida para los alemanes). Los dos goles bajo la lluviosa noche de Liverpool fueron obra del Balón de Oro Ousmane Dembélé; primero con un disparo con la zurda desde la media luna del área (72’), antes de culminar a puerta vacía tras pase de Bradley Barcola (90+1’) una contra parisina.

¿Fue el último partido de Salah en Europa?