Atlético de Madrid dio el golpe: eliminó al Barcelona y es semifinalista de la Champions; PSG sigue en defensa de su título

Casi una década después, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone jugará una semifinal de Champions pese a perder este martes 2-1 contra un Barcelona que acabó con diez jugadores, en la vuelta de cuartos de final del torneo continental.
El Barça remontó el 2-0 en contra de la ida con los goles de Lamine Yamal (4’) y Ferrán Torres (24’), pero el tanto de Ademola Lookman (31’) dio el pase a la siguiente ronda al Atlético.
El Atlético de Madrid se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que disputarán el miércoles el Sporting de Portugal y el Arsenal.