x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Alexis Mac Allister lideró “el golpe de la jornada” en Champions: con su gol Liverpool venció a Real Madrid

El cuadro español se impuso al inglés en el estadio de Anfield en Inglaterra. El encuentro fue parejo. También tuvieron acción otros futbolistas suramericanos.

  • El volante argentino Alexis Mac Allister ha sido uno de lo futbolistas destacados del Liverpool en esta edición de la Liga de Campeones. Anotó en la victoria ante Real Madrid. Foto: tomada del x de @LFC
    El volante argentino Alexis Mac Allister ha sido uno de lo futbolistas destacados del Liverpool en esta edición de la Liga de Campeones. Anotó en la victoria ante Real Madrid. Foto: tomada del x de @LFC
Agencia AFP
04 de noviembre de 2025
bookmark

El volante argentino Alexis Mac Allister fue la gran figura del Liverpool en la victoria 1-0 ante el Real Madrid español este martes en la cuarta fecha de la Liga de Campeones de la Uefa, en uno de los partidos más interesantes de esta jornada en el torneo de clubes más importante del mundo.

Fue uno de los jugadores suramericanos que brillaron en la jornada. De los duelos directos entre los cuatro gigantes del fútbol europeo, también sacó provecho el Arsenal de Mikel Arteta, líder de la Premier League, tras vencer 0-3 en Praga al Slavia, en el que estuvo en banco de suplentes el futbolista colombiano Alexei Rojas, quien estuvo entre los convocados para disputar el Mundial Sub-20 de Chile con la Selección Colombia.

¿Cómo fueron los goles de los futbolistas suramericanos en la jornada de Champions?

En un partido plagado de ocasiones para el Liverpool, fue el argentino Alexis Mac Allister el que logró decantar la balanza. Los Reds, que atravesaron en octubre una crisis de resultados, lograron sumar su tercera victoria en Liga de Campeones con la que alcanzar los nueve puntos del club blanco, que llegaba a Anfield tras haber cosechado pleno de victorias en sus tres partidos previos.

Una falta centrada al área por Szoboszlai encontró entre la defensa blanca a ‘Macca’, que remató de cabeza con potencia, dejando sin opciones a Courtois. El del martes fue el decimotercer encuentro entre ambos equipos, en un cara a cara que lidera el Real Madrid con siete victorias, por cinco de los Reds y un solo empate.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedó marcado por reencuentros, siendo el más destacado el regreso del defensa inglés Trent Alexander-Arnold por primera vez a Anfield desde su traspaso el pasado mes de junio por el club español. Suplente, el lateral saltó al césped en los últimos minutos (81’).

El entrenador Xabi Alonso, también exjugador del Liverpool, se reencontró en Anfield con el centrocampista alemán Florian Wirtz, junto al que conquistó la Bundesliga en el Bayer Leverkusen en 2024.

A un punto de Reds y blancos, el Tottenham es 7º tras golear 0-4 en Copenhague. Un punto por detrás, el Sporting de Portugal (10º) confirmó las buenas sensaciones al cosechar un empate en Turín ante la Juve con gol del uruguayo Maximiliano Araújo.

También marcó un jugador sudamericano en la victoria del Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el modesto Union Saint-Gilloise belga, en un partido en el que abrió el marcador el argentino Julián Álvarez.

El conjunto Colchonero está en el puesto 14 en la tabla y deberá seguir bregando para meterse en octavos (sólo los ocho primeros pasan directamente a octavos y del 9º al 16º disputan un repechaje).

Olympiacos y PSV Eindhoven empataron a uno en Grecia, Nápoles y Eintracht a cero en Italia y el Mónaco regresó con los tres puntos de su visita al Bodo Glimt noruego (0-1).

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida