Racha maldita: 7 visitas, cero triunfos, Nacional busca romper el maleficio del Metropolitano ante Junior

Atlético Nacional llega a Barranquilla con una verdad tan fría como contundente: del actual plantel, no queda un solo sobreviviente de la última victoria verde en el Metropolitano. Aquel 18 de septiembre de 2021 parece ya un capítulo lejano, casi nostálgico, cuando el uruguayo Jonathan Álvez firmó un doblete y Sebastián Gómez selló el 1-3 que silenció al coloso rojiblanco. Desde entonces, el viento cambió de dirección: siete visitas, cero triunfos, tres festejos para Junior y cuatro empates que dejaron al verde siempre con la sensación de que faltó algo, de que la historia merecía otro final.
