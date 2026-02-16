La rotación de Diego Arias en Nacional: ¿estrategia inteligente o riesgo innecesario?

El inicio de temporada de Atlético Nacional en la Liga ha estado marcado por una idea clara del técnico Diego Arias: rotar para competir. Cuatro partidos, tres victorias contundentes en casa y una derrota que encendió las críticas. El balance, aunque positivo en puntos, abrió un debate profundo sobre la identidad del equipo y la gestión de la nómina. En el Estadio Atanasio Girardot, Nacional fue demoledor: 4-0 ante Boyacá Chicó, 2-1 frente a América de Cali y 4-1 contra Fortaleza. Nueve puntos de nueve, 10 goles a favor y una sensación de solidez ofensiva. Sin embargo, en su primera salida, el equipo cayó 1-0 ante Deportivo Cali en Palmaseca, un escenario donde no gana desde 2019. La derrota, más allá del resultado, puso bajo la lupa las decisiones del entrenador, especialmente la conformación de la nómina titular.

En el partido frente al conjunto azucarero, Arias dejó en el banco a nombres que buena parte de la afición considera inamovibles: Jorman Campuzano, ya recuperado y uno de los volantes más regulares del último año. Juan Manuel Rengifo, figura en los encuentros anteriores. Andrés Sarmiento, con nivel parejo y Cristian Arango, la esperada figura. En sus lugares aparecieron Edwin Cardona, Marlos Moreno y Nicolás Rodríguez, decisiones que generaron discusión inmediata. Paradójicamente, Nacional generó seis opciones claras de gol e hizo figura al arquero peruano Pedro Gallese. El equipo produjo, pero no concretó. Y en el fútbol, cuando no se gana, la lupa apunta al banco.

En rueda de prensa, Arias defendió su postura. “Creo que los cambios se hicieron en buen momento. Tenemos una nómina que nos permite tener jugadores de mucha calidad y que el equipo sea competitivo. En parte del partido pudimos generar opciones. Ellos marcaron el primer gol y a partir de ese momento el juego cambió. La forma para que nuestros jugadores se sientan importantes es darles minutos, pero siempre buscamos ganarlo”. Su mensaje es claro: administrar cargas, sostener la competencia interna y evitar depender de once nombres fijos. Una apuesta que en el calendario largo puede ser estratégica, pero que en el corto plazo exige resultados.

Tras la caída en Cali, en redes y foros se consolidó una alineación “ideal” para buena parte de la afición: David Ospina (cuando se recupere) en el arco; Andrés Román, Simón García o César Haydar, William Tesillo y Milton Casco en defensa. Campuzano junto a Juan Manuel Zapata o Matheus Uribe en la contención. Rengifo como eje creativo, y Sarmiento, Alfredo Morelos y Chicho Arango en ataque. El debate más intenso gira en torno a Cardona. Su talento y experiencia son indiscutibles, pero parte de la hinchada considera que, físicamente, no está para 90 minutos de alta intensidad y que podría ser más determinante ingresando en los tramos finales.

Otro foco de discusión es la dupla de primera línea. Campuzano parece fijo cuando está en plenitud, pero la disputa por acompañarlo está abierta: Juan Manuel Zapata se ha ganado un lugar por regularidad, mientras que Uribe ofrece recorrido, experiencia internacional y liderazgo. En ataque, Sarmiento ha mostrado mayor regularidad que Marlos Moreno en los últimos meses. Y la llegada de Chicho Arango ilusiona: los hinchas lo ven como el complemento ideal para Morelos, conformando una dupla potente, móvil y con gol.

La gran pregunta es si este es el momento para rotar o para consolidar una base. La Liga apenas comienza, pero el calendario internacional aprieta. El duelo definitivo de Copa Sudamericana ante Millonarios FC exige un equipo competitivo y, sobre todo, una identidad clara. Arias enfrenta un dilema clásico: sostener la filosofía de rotación que le ha dado resultados en casa o establecer un once tipo que consolide automatismos de cara a los retos internacionales. Por ahora, las cifras respaldan parcialmente su gestión: tres victorias en cuatro partidos y un equipo que genera ocasiones. Pero en un club como Nacional, la exigencia no se mide solo en estadísticas, sino en títulos y en la convicción que transmita el equipo en partidos de alta presión.