Hincha verdolaga, prográmese: Atlético Nacional tendrá entrenamiento a puerta abierta en el Atanasio el domingo

En Atlético Nacional confían en que podrán remontar el 3-0 en contra que tienen en la final de Liga contra Junior de Barranquilla. El cuadro antioqueño recibirá, el próximo lunes, al cuadro Tiburón en el partido de vuelta de la definición por el título. El encuentro, programado para iniciar a las 5:00 p.m. en el Atanasio Girardot, será de alta tensión.
Los verdes esperan conseguir el milagro. Sin embargo, no todos los hinchas están convencidos de que lo puedan lograr. Quizás por eso el Rey de Copas hará, el domingo, algo que no suele hacer: un entrenamiento a puerta abierta, en el Atanasio Girardot, para que sus hinchas llenen de buena energía a los futbolistas.