Afección en los dedos de Zulma Guzmán abre otra vía en investigación por envenenamiento con talio

En la investigación de la muerte de dos menores por consumo de talio en unas frambuesas, la Fiscalía ha puesto el foco en una característica física particular registrada en la ficha decadactilar de Zulma Guzmán Castro, la principal sindicada de los hechos. En ese documento de la Registraduría aparecería una anotación de “afección general en dedos”, como lo dio a conocer este jueves El Tiempo.
Las autoridades buscan establecer si esta lesión o alteración en las extremidades fue causada directamente por la manipulación de talio, el metal pesado utilizado en los crímenes. El diario reveló también que la empresaria de 54 años posee dos pasaportes, lo que le permitió moverse con facilidad en el exterior y dificultar su rastreo inicial. Guzmán, como es de recordar, salió de Colombia el 13 de abril de 2025, apenas unos días después de que se produjera la muerte de las dos menores.
Su ruta de escape incluyó a Argentina y Brasil antes de llegar a Europa, donde fue detenida en Londres y sigue bajo observación médica en un hospital de esa ciudad. A pesar de que ya cuenta con una circular roja de Interpol, el proceso para traerla de regreso al país, para responder por el caso, se encuentra estancado por razones humanitarias y de salud.