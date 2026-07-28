Ian Poveda, el extremo con pasado en la Selección Colombia que interesa a Atlético Nacional

Atlético Nacional continúa explorando opciones para reforzar su ataque de cara al segundo semestre y uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el del extremo Ian Poveda. El futbolista, que militó el semestre pasado en Internacional de Bogotá, aparece en el radar del conjunto verdolaga como una alternativa para potenciar las bandas del equipo de Lucas González.
Con 26 años, Poveda combina experiencia en el fútbol inglés con un reciente paso por el balompié colombiano, además de contar con recorrido en selecciones juveniles de Inglaterra y en la Selección Colombia de mayores.