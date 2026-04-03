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¿En DIM y Nacional hay mal manejo emocional? Conozca lo que dicen los expertos

Los jugadores de fútbol toman decisiones cruciales dentro y fuera de la cancha que comprometen el bien del equipo. ¿Cómo le hacen frente los equipos paisas a esto?

  • Nacional ya está clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay 1-2026 pero eliminado de las competencias internacionales. Medellín, en Libertadores, sufre para clasificar entre los ocho de la Liga. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Nacional ya está clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay 1-2026 pero eliminado de las competencias internacionales. Medellín, en Libertadores, sufre para clasificar entre los ocho de la Liga. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
03 de abril de 2026
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En la previa del clásico del fútbol antioqueño del próximo sábado 11 de abril entre Atlético Nacional e Independiente Medellín ambos equipos llegarán al partido con presión por parte de sus respectivas hinchadas. En un semestre en el que ambos clubes han mostrado por momentos tener debilidades, este será un partido crucial.

Estos conjuntos tienen la obligación de ganar: el DIM para seguir soñando con la clasificación, y el Verde para demostrarle a su público que es capaz de jugar bien partidos importantes. La parte mental juega un papel fundamental en estos partidos bisagra, en los cuales se pueden definir la continuidad de entrenadores, clasificaciones o simplemente el honor y orgullo del club.

Si repasamos las 15 fechas de Liga Betplay que se han disputado hasta el momento y las participaciones internacionales de estas escuadras, se pueden encontrar partidos en los que se vieron condicionados por acciones individuales producto de malas decisiones tomadas en caliente por los jugadores. No siempre es por una expulsión, basta tan solo con que un deportista de los once en cancha se distraiga del planteamiento inicial para brindarle una ventaja al rival.

Por poner algunos ejemplos de cómo una expulsión puede derrumbar a un equipo está el partido de Atlético Nacional ante Tolima por la fecha 9. Ese día el venezolano Edward Bello se fue a las duchas al minuto 18 del primer tiempo y el Verde fue derrotado 1-0 en Ibagué.

Por parte del Rojo está el compromiso que tuvo en su segunda salida liguera ante el Cali en Palmaseca, pues a los 7 minutos de iniciado el encuentro, el Poderoso se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Yonny González y perdió 3-1 ante los azucareros.

Lea también: El Poderoso sigue haciendo cuentas para clasificarse entre los ocho; este es el panorama de los dirigidos por Alejandro Restrepo

EL COLOMBIANO habló con el exdirector técnico y comentarista antioqueño Juan José Pélaez acerca de este tema. “No es fácil manejar las emociones en un equipo. El técnico necesita de mucha ayuda, de sus asistentes y de todas las personas que componen su staff. Hay que trabajar en mejorar la estima del jugador. Muchas veces los miedos y carencias económicas, nutricionales y psíquicas condicionan; ahí es donde entra el DT”, dijo Pélaez.

También comentó sobre el acompañamiento extracancha con los futbolistas: “El técnico de Nacional y de Medellín, más que entrenador, debe manejar la parte de liderazgo; ser profesor, pedagogo, psicólogo, entre otras cosas. Es allí donde está la verdadera fortaleza del futbolista y la persona, en lo psíquico, así que por parte de los profesionales del club se debe dedicar mucho tiempo a ello”, explicó Juan José, quien supo estar en los camerinos de DIM y Nacional.

Otras razones que influyen

Se hizo mención en párrafos anteriores sobre el mal manejo de las emociones al realizar una acción que tiene que ver con el juego directamente, aunque hay otro factor que cuesta muchos resultados a las escuadras paisas y es la concentración. Este semestre, la mala praxis del arte futbolístico, el irse mentalmente del partido y no estar enfocados durante los noventa minutos más la adición, han dejado a Nacional y DIM sin objetivos cumplidos.

Los Verdolagas sufrieron esto en la fase eliminatoria de Copa Sudamericana contra Millonarios. Un Atanasio Girardot vestido de verde y blanco fue el escenario de aquel partido, donde Nacional se sabía como favorito; sin embargo, un impresionante gol desde 60 metros de Rodrigo Contreras para el conjunto capitalino le dio un golpe de nocaut a Nacional del cual no logró recuperarse. 15 días después se vieron las caras por liga en Bogotá; allí Nacional falló un penal y tuvo dos expulsiones, condicionantes para el 0-3 final.

Con Medellín pasó algo similar en partidos ligueros, como aquel compromiso de la fecha 5 donde cae en condición de local ante Internacional de Bogotá, cuando empató ante Pereira en la fecha 7 y le expulsaron a Francisco Chaverra. En la octava jornada logró ponerse en ventaja al minuto 92 ante Llaneros, pero se lo empataron tan solo 3 minutos después. Por último, el más reciente caso fue ante Santa Fe en Bogotá, que logró jugar bien pero tuvo dos expulsados, lo cual hizo que un buen resultado fuera una utopía y perdió 1-2.

Para comprender más cómo se pueden manejar estas situaciones, Luis Alfonso Sosa, psicólogo del plantel de Once Caldas en 2004, año en que el blanco blanco ganó la Copa Libertadores de América.

“Hoy en día los jugadores tienen muchos distractores como los celulares, la vida nocturna, el trasnocho. Todo eso afecta de a poco la capacidad cognitiva del jugador”, mencionó Sosa.

El especialista compartió una de las formas para hacerle frente a esta problemática: “cuando el entorno está pesado, la mente hay que centrarla en el juego, en la competencia, y no dejar entrar el pensamiento inconsciente de desquite o revancha instantánea. Hay que tener humildad en el pensamiento, esto ayudará a disipar las malas ideas y estar presente para tomar las mejores decisiones”, culminó el psicólogo.

Nacional, aunque ya clasificado, pasa por un ambiente pesado ya que las formas no han gustado en la hinchada. Por su parte, en el DIM los resultados no han sido 100% favorables.

Ambos equipos tendrán competencia entre semana: Nacional por Liga este lunes 6 de abril ante Jaguares y DIM en Copa Libertadores el miércoles 8 de abril ante Estudiantes de Argentina. El sábado 11 de abril se vuelven a ver las caras ambos equipos en el clásico paisa número 345.

Nacional ya está clasificado a los cuadrangulares de la Liga Betplay 1-2026 pero eliminado de las competencias internacionales. Medellín, en Libertadores, sufre para clasificar entre los ocho de la Liga

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