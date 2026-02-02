Comediante venezolano murió en accidente de tránsito; su familia pide apoyo para el funeral

Un accidente en moto en las de Miami acabó con la vida de Ricardo Díaz, conocido artísticamente como Ricky D, un comediante que con sus stand-up comedy sobre la cotidianidad de los migrantes venezolanos en Estados Unidos se estaba abriendo espacio entre el entretenimiento latino en el sur de la Florida.
Su muerte fue confirmada por su hermana, Katy Díaz, a través de una publicación en la página de colectas GoFundMe en la que anunciaba además la recolección de dinero para el funeral de su hermano.