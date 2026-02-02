Comediante venezolano murió en accidente de tránsito; su familia pide apoyo para el funeral

Un accidente en moto en las de Miami acabó con la vida de Ricardo Díaz, conocido artísticamente como Ricky D, un comediante que con sus stand-up comedy sobre la cotidianidad de los migrantes venezolanos en Estados Unidos se estaba abriendo espacio entre el entretenimiento latino en el sur de la Florida. Su muerte fue confirmada por su hermana, Katy Díaz, a través de una publicación en la página de colectas GoFundMe en la que anunciaba además la recolección de dinero para el funeral de su hermano.

“Con profunda tristeza comparto que mi hermano Ricky ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar y un gran apoyo para nuestra familia”, escribió Katy en GoFundMe. Siga leyendo: American Airlines alista plan para volver a operar en Venezuela tras siete años de su salida El accidente de tránsito en el que murió el comediante habría ocurrido el pasado 28 de enero. Aunque se desconoce si la colisión fue contra otro vehículo, se supo que el impacto fue tan fuerte que el joven murió de inmediato tras el choque y los servicios de emergencia no pudieron hacer nada para salvarlo.

“En este momento tan difícil, estamos recaudando fondos para cubrir los gastos derivados de su fallecimiento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido”, detalló su hermana en la colecta. Ricky D estaba comenzando a hacerse popular en el circuito del humor en el condado de Miami Dade, de hecho, en diciembre se había presentado en el Miami Improv Theatre, haciendo el primer Open Mic en español. “Haciendo historia... y después empujando la moto porque me dejó varado en la autopista”, había escrito en su cuenta de Instagram sobre esa presentación en la ciudad de Doral, una de las localidades con la mayor diáspora venezolana en la Florida.