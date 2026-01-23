El juego entre Nacional y Jaguares fue reprogramado: ¿por qué y cuándo vuelve a jugar el Verde?

Atlético Nacional debía enfrentar a Jaguares de Córdoba en la segunda fecha de la Liga BetPlay este lunes 26 de enero, en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, la Dimayor confirmó que el compromiso tuvo que ser reprogramado, alterando la planificación inicial del campeonato.
El conjunto verdolaga viene de debutar con una sólida victoria 4-0 frente a Boyacá Chicó en condición de local y nuevamente estaba programado para jugar en casa ante el equipo felino. El encuentro estaba pactado para las 8:00 p.m. (hora de Colombia), con todo previamente confirmado por la organización.