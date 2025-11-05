x

Senado homenajeó a Johnny Rivera por su trayectoria y aporte a la música popular

El artista pereirano recibió la condecoración por sus más de veinte años de carrera y su compromiso con causas sociales.

  • Johnny Rivera durante el acto de reconocimiento en el Senado de la República. FOTO Senado de la República
El Colombiano
El Colombiano
05 de noviembre de 2025
bookmark

El Senado de la República reconoció el martes al cantante Johnny Rivera por su destacada trayectoria artística y su contribución al fortalecimiento de la música popular colombiana.

Durante una ceremonia realizada en el Capitolio Nacional, el artista agradeció al Congreso y a su público por el homenaje. “Estoy feliz y halagado. Este reconocimiento no solo es para mí, sino para todo el género de la música popular, que por años fue subestimado y hoy ocupa lugares importantes a nivel nacional e internacional. Lo recibo con infinita gratitud”, expresó.

Rivera, nacido en Pereira, ha dedicado más de dos décadas a la música. Ha grabado diez álbumes, compuesto más de cien canciones, realizado giras internacionales y recibido tres discos de oro por ventas.

Su presencia constante en escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Bogotá lo consolida como uno de los referentes del género en Colombia y Latinoamérica.

Durante el acto, el senador Juan Pablo Gallo destacó la disciplina y la autenticidad del artista. “La grandeza de un artista no solo se mide por los discos de oro o los estadios llenos, sino por su capacidad de mantenerse conectado con sus raíces. Johnny Rivera es un verdadero hijo del pueblo, un hombre humilde y auténtico que ha llevado en alto el nombre de Colombia”, señaló.

El homenaje incluyó también un reconocimiento a su labor social, pues el cantante ha impulsado campañas en apoyo a comunidades vulnerables y personas en situación de dificultad. “Dios ha sido bueno conmigo y siento el deber de devolver un poco de todas esas bendiciones. Mi mayor satisfacción es saber que lo que hago puede beneficiar a otras personas”.

Con esta distinción, el Congreso exaltó el talento, la dedicación y el compromiso humano de Rivera, quien ha convertido su voz y su historia en un símbolo de identidad en la música colombiana.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Senado homenajeó a Johnny Rivera?
Por su destacada trayectoria de más de dos décadas y su contribución a la consolidación de la música popular colombiana.
¿Qué logros tiene Johnny Rivera en su carrera?
Ha grabado diez álbumes, compuesto más de cien canciones, realizado giras internacionales y recibido tres discos de oro.
