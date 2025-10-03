x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

DIM no jugará este fin de semana por concierto de Silvestre Dangond en el Atanasio, ¿cómo se disputará la fecha 14 de la Liga?

DIM no jugará este fin de semana por el concierto de Silvestre Dangond en el Atanasio Girardot. Conoce cómo se reprograman sus partidos y la fecha 14 de la Liga Betplay.

  • El entrenador antioqueño Alejandro Restrepo tendrá buen tiempo para preparar al cuadro rojo de cara a su próximo juego. FOTO: Esnéyder Gutiérrez
    El entrenador antioqueño Alejandro Restrepo tendrá buen tiempo para preparar al cuadro rojo de cara a su próximo juego. FOTO: Esnéyder Gutiérrez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

03 de octubre de 2025
bookmark

El DIM iba a tener 16 días sin competir en la Liga Betplay. El cuadro rojo disputó su encuentro por la fecha 13 del Clausura, contra Deportes Tolima, el pasado 27 de septiembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Entre tanto, su juego de la fecha 14, contra Independiente Santa Fe, que se debía jugar este fin de semana en el Atanasio Girardot, fue aplazado debido a que el 4 de octubre se realizará el concierto del artista de Vallenato Silvestre Dangond en el máximo escenario del balompié antioqueño.

Por eso, en la programación inicial, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo no volvía a jugar hasta el próximo lunes 13 de octubre, cuando visitará al Once Caldas, en Manizales, por la jornada 15 del torneo liguero, que cada vez se acerca más al final del “Todos Contra Todos”.

Sin embargo, después de la satisfacción de la clasificación a semifinales de la Liga Colombia que consiguió el miércoles pasado en Bogotá, los rojos tendrán que preparar el duelo contra Águilas Doradas, válido por la jornada 12 del Clausura, para el próximo 8 de octubre. El encuentro, que inicialmente se iba a jugar el 12 de septiembre en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, se disputará a las 3:30 p.m., en el Polideportivo Sur de Envigado.

¿Por qué aplazaron el partido del Medellín contra Águilas?

La fecha inicial de la programación del partido se cambió como consecuencia de una intervención que la alcaldía de Rionegro realizó en el techo de la tribuna occidental del estadio. La obra era necesaria, según explicó Fernando Salazar, gerente deportivo y propietario del club del Oriente Antioqueño.

Lea aquí: ¿Tiene pinta de campeón? Así le ha ido al DIM en las instancias finales de la Copa Betplay, de la que es semifinalista

¿El motivo? La cubierta –techo–, del estadio corría riesgo de caerse. Por eso, la administración municipal tomó la decisión de priorizar la solución a ese problema que ocurría desde hace varios meses. Para el Medellín, el encuentro será una oportunidad para no perder ritmo de competencia.

Entre tanto, para Águilas Doradas representará un aprieto en el calendario. El equipo del Oriente antioqueño jugará el sábado, contra Unión Magdalena en Santa Marta, el duelo válido por la Fecha 14 del Clausura. El encuentro iniciará a las 4:10 p.m. y será el tercero de la jornada, que inicia el viernes con el partido Deportivo Cali-Pereira (7:30 p.m.).

El sábado también se disputarán los emparejamientos Envigado-Bucaramanga (2:00 p.m.) y Llaneros-Fortaleza (6:20 p.m.). El domingo 5 de octubre, por su parte, se jugarán los duelos entre Deportivo Pasto-Alianza (3:00 p.m.), Junior-Tolima (5:15 p.m.), Chicó-Atlético Nacional (7:30 p.m.) y Equidad-Once Caldas (7:30 p.m.).

Preguntas sobre la nota:

¿Cuándo jugará DIM contra Águilas Doradas?
El partido aplazado de la jornada 12 será el 8 de octubre a las 3:30 p.m. en el Polideportivo Sur de Envigado.
¿Por qué se aplazó el partido del Atanasio Girardot?
Porque el 4 de octubre el estadio recibirá el concierto de Silvestre Dangond, además de obras en otras sedes.
¿Cómo afecta el aplazamiento al calendario de la Liga Betplay?
Cambia las fechas de los partidos del DIM y obliga a reorganizar la jornada 14 sin afectar los demás encuentros programados.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida