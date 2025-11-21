x

¡Ya es definitivo! Nacional deberá enfrentar al Junior en Ditaires, por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales

La polémica por el uso de los estadios para usos distintos a los deportivos no termina. Ahora Atlético Nacional deberá sacrificar una localía por concierto en el Atanasio Girardot. Conozca las estadísticas del clásico más caliente.

  Atlético Nacional recibirá al Junior de Barranquilla en Ditaires, por la fecha tres de los cuadrangulares semifinales. Foto: Camilo Suárez.
Sara Gil Martínez
hace 13 horas
Cuando parecía haberse acabado la polémica por la disponibilidad del Atanasio Girardot para las posibles finales paisas en diciembre, un nuevo evento le tocó la puerta al Coloso de la 74, y será Atlético Nacional el perjudicado esta vez.

Le podría interesar: Diego Arias reveló el secreto detrás de la victoria sobre América en el inicio de los cuadrangulares

Los verdes tuvieron que buscar un escenario alterno, debido a que J Balvin alojará su concierto en el Atanasio el próximo 29 de noviembre, tres días después de la fecha frente al Junior de Barranquilla. Tras explorar varias alternativas que no afectaran el principio de ventajas extradeportivas, ya se definió el escenario para el duelo semifinal.

Tras conocerse la imposibilidad de jugar en casa, tanto el equipo paisa como Junior, exploraron alternativas viables para ambos clubes. Se barajaron escenarios como los de Manizales, Pereira y Armenia, e incluso Bogotá.

Sin embargo, Alfredo Arias, puso el grito en el cielo y no estuvo de acuerdo con los escenarios, por una posible ventaja extradeportiva para Nacional, que al entrenar en Guarne, ya está acostumbrado a disputar duelos con altura.

Finalmente, la opción más viable se inclinó por Ditaires, en Itagüí. Este estadio ofrece cercanía para la hinchada verdolaga, y resuelve la urgencia sin mover al equipo muy lejos de casa.

Lea también: ¡Sí habrá estadio en caso de final paisa! Federico Gutiérrez desmintió rumores sobre el Atanasio Girardot

¿Por qué no podrá usarse el estadio 3 días antes del concierto?

Aunque el partido está programado para el miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p. m. y el concierto será el sábado 29, el montaje pensado por J Balvin requiere de una logística extendida y el uso de la mayor parte de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Por esta razón, los montajes en el estadio comenzarán desde principio de semana.

La última vez que Atlético Nacional jugó en Ditaires, fue en 2024 disputando la misma instancia de la Liga BetPlay, pero frente al Deportivo Pasto. En aquel partido, los verdes alcanzaron su upo a la final.

Entérese: El debate que crece en Colombia: ¿los estadios ya no son para jugar fútbol?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el concierto de J Balvin afecta al Atanasio Girardot?
El montaje requiere varios días de preparación y ocupa zonas del estadio y la unidad deportiva, lo que impide realizar partidos oficiales.
¿Dónde jugará Atlético Nacional su semifinal de Liga BetPlay?
En el estadio Ditaires, en Itagüí, elegido por cercanía y disponibilidad inmediata.
Manizales, Pereira, Armenia y Bogotá, pero fueron descartados por posible ventaja deportiva o por logística.
¿Qué escenarios alternos se evaluaron antes de Ditaires?

Liga Betplay

