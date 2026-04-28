Sin Rengifo y con posibles rotaciones: así planifica Atlético Nacional su visita al Palogrande

Atlético Nacional será el encargado de abrir la fecha 19 de la Liga Betplay-1 2026, la jornada definitiva que cerrará la fase clasificatoria. El duelo ante el Once Caldas, en el estadio Palogrande de Manizales, fue programado para este viernes primero de mayo a las 6:00 de la tarde.

Ambos equipos llegan con la tranquilidad de tener asegurados sus cupos entre los ocho mejores del campeonato. Los verdes, líderes absolutos con 40 puntos, y los “albos”, sextos con 30, seguramente echarán mano de nóminas alternas para evitar sanciones y lesiones de cara a las finales. En el cuadro antioqueño, la principal baja será el volante Juan Manuel Rengifo, quien deberá cumplir una fecha de castigo tras la expulsión sufrida en el reciente duelo ante el Pereira.

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A Nacional nadie le arrebatará el liderato ni el privilegio de terminar como local en la llave que le corresponda en los “mata-mata”. Al Once Caldas, por su parte, ya no le alcanzan las cifras para pelear ese beneficio que se otorga únicamente a los dos primeros del certamen. Actualmente, el escolta de los verdolagas es Deportivo Pasto (34 puntos), y el único que podría disputarle esa posición es el Junior (32), elencos que se medirán este domingo en Barranquilla.