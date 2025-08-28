x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Listo el rival de Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Femenina: será una serie verde

El cuadro antioqueño juega ante Santa Fe en el cierre del cuadrangular, es líder con 15 puntos.

  • Geraldine Cardona es la capitana de Atlético Nacional. El equipo que orienta Jorge Mario Barreneche juega en Bogotá ante Santa Fe, en el cierre del cuadrangular. FOTO CORTESÍA NACIONAL FEMENINO
    Geraldine Cardona es la capitana de Atlético Nacional. El equipo que orienta Jorge Mario Barreneche juega en Bogotá ante Santa Fe, en el cierre del cuadrangular. FOTO CORTESÍA NACIONAL FEMENINO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
28 de agosto de 2025
bookmark

La victoria de Orsomarso 0-1 contra el Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, dejó al cuadro azucarero en el segundo lugar del Grupo B, y por ello, serán las rivales de Atlético Nacional en la fase de la semifinal de la Liga Femenina.

Las dirigidas por Foad Maziri, lograron la victoria gracias al cobro de tiro libre de Natalia Ruiz y tras el lucimiento de la arquera Giorgina que sacó su arco en cero, las jugadoras de Yumbo se quedaron con el primer lugar de su grupo y ahora espera por el rival que se define en los duelos que se disputarán a las 6:30 p.m., con los duelos América-Millonarios y Santa Fe- Nacional.

En el único duelo disputado este semestre, data del 24 de mayo cuando el cuadro antioqueño perdió 0-2 ante el Deportivo Cali, en el Atanasio Girardot, última derrota del cuadro verde, desde entonces está como invicto en el torneo.

Desde ese día, el cuadro verde ajusta cinco victorias y tres empates, tanto en el cierre de la fase todos contra todos como en los cuadrangulares.

Este jueves, las antioqueñas que son orientadas por Jorge Mario Barreneche, se miden a Santa Fe, en el cierre de los cuadrangulares, con la tranquilidad de estar clasificadas como primeras, invictas con 15 unidades.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida