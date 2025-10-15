x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El perreo de los Ángeles: así le fue a Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La cantante antioqueña protagonizó uno de los momentos más candentes del tradicional desfile de modas.

  • Karol G cantó dos de las canciones de su más reciente trabajo discográfico, Tropicoqueta. Foto: AFP
    Karol G cantó dos de las canciones de su más reciente trabajo discográfico, Tropicoqueta. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
15 de octubre de 2025
bookmark

Durante la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, el escenario se tiñó de rojo. La cantante antioqueña protagonizó el tramo sexi del evento de moda del que hablan los internautas de las redes sociales. En los casi nueve minutos que estuvo sobre el escenario, Karol G cantó dos canciones, ambas incluidas en Tropicoqueta, su más reciente trabajo discográfico. Comenzó con Ivonny bonita, un tema que afirma una feminidad que no le huye a la búsqueda del placer. “No anda buscando aprobación ni tampoco una razón/ Para darse sus placeres”.

Entérese: En video | Desfile de Victoria’s Secret: así deslumbraron Valentina Castro y Karol G en la pasarela

Mientras Karol G cantaba, las modelos de Victoria’s Secret pasaban por su lado luciendo diferentes piezas de ropa interior, todas del color rojo. El vestuario de la paisa estuvo en sintonía con el hedonismo de la canción y de las modelos: un vestido rojo con transparencias y brillos.

La segunda canción del espectáculo fue la polémica Latina Foreva, la canción que machaca a modo de coro las palabras teta y nalga, “Ey, ahora todos quieren una colombiana/ Una puertorriqueña, una venezolana/Una domi que lo mueva rico, mmm/ Y que lo prenda desde la mañana”.

Le puede interesar: De hacer trenzas en Tumaco a las pasarelas de Victoria’s Secret: la colombiana Valentina Castro, confirmada como ángel en el Fashion Show

El show de La Bichota cerró con ella desfilando con las alas de Victoria’s Secret, que ya hacen parte del imaginario cultural de la sensualidad femenina. Al final tuvo tiempo para combinar el erotismo de unos pasos de perreo con la inocencia de una muchacha que seduce con el brillo de la mirada.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida