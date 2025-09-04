x

Video | Banderazo en Barranquilla: la noche mágica que encendió el sueño mundialista de la Selección Colombia

Barranquilla vibró la noche del 3 de septiembre. Se presenció una fiesta tricolor que tiñó las calles de emoción en la víspera del duelo decisivo ante Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026.

  • Banderazo de los hinchas en las calles de Barranquilla en la noche previa al partido. Foto: Captura tomada de redes @FCF_Oficial
    Banderazo de los hinchas en las calles de Barranquilla en la noche previa al partido. Foto: Captura tomada de redes @FCF_Oficial
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 7 horas
bookmark

Cientos de aficionados se reunieron con banderas, bengalas y cánticos para acompañar a los jugadores de la Selección Colombia en uno de los banderazos más emotivos que se recuerden, en las afueras del Hotel Dann Carlton.

El ambiente fue tan intenso que hasta los propios futbolistas salieron a mezclarse con la hinchada. James Rodríguez, David Ospina, Dayro Moreno y, en especial, Luis Díaz, saludaron a los hinchas, firmaron camisetas, se tomaron fotografías y compartieron unos minutos de complicidad con la gente que no dejó de cantarles.

??️ ¡Con su cariño y apoyo, ?????????????? ???????????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ???????????? ???????? ???? ?????????? en el partido frente a Bolivia! ????????#LaSeleNosUne????#LuchemosJuntos???? pic.twitter.com/FiSJ3rGOO7

— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

El momento más eufórico lo protagonizó Díaz, quien no ocultó su emoción ante el gesto masivo de respaldo: “Siempre es bonito estar con la gente, estamos muy contentos, ojalá mañana -hoy- podamos darles una alegría porque ellos también lo merecen”, dijo con una sonrisa que encendió aún más el fervor de los presentes.

El cierre de la jornada estuvo acompañado con pólvora que iluminó la noche barranquillera, reforzando la sensación de que este jueves podría quedar grabado en la historia del fútbol colombiano.

El evento fue transmitido en vivo por la Federación Colombiana de Fútbol y tuvo como invitado especial a William Vinasco Ch., icono de la radio y la televisión. Entre narraciones de goles históricos y charlas con los jugadores, el comunicador avivó aún más el espíritu festivo. La Federación agradeció a los hinchas con un mensaje claro: “Con su cariño y apoyo estamos listos para dejar hasta la última gota de sudor en el partido frente a Bolivia”.

El banderazo dejó también momentos de protagonismo y emotividad. Dayro Moreno fue uno de los más ovacionados, reflejo del cariño que despierta en la afición y de la ilusión que genera verlo nuevamente celebrar con la camiseta de la Tricolor.

Néstor Lorenzo, técnico del equipo, resumió lo vivido en pocas palabras: “Es hermoso, una energía maravillosa de la gente. Lo agradecemos con todo el corazón y esperamos responderles en la cancha”.

La Selección Colombia llega a la fecha 17 con 22 puntos, ocupando la sexta casilla de la tabla y con la obligación de vencer a Bolivia para sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El duelo será este jueves, a las 6:30 p.m., en el Estadio Metropolitano.

