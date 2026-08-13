Aumenta el interés de Benfica por Gustavo Puerta; ¿reemplazo de Richard Ríos?

Después de su gran rendimiento en los cinco partidos de Colombia en la Copa del Mundo 2026, Gustavo Puerta se consolidó como uno de los mediocampistas mixtos más cotizados en el fútbol europeo. El colombiano de 23 años fue puesto en el radar del Benfica, según apunta la prensa en Portugal. Eso sí, la posible llegada de Puerta a Lisboa estaría ligada a una probable salida de Richard Ríos.
Gustavo le ganó el puesto a Ríos en la selección de cara al Mundial, ¿pasará lo mismo en las águilas? Lo cierto es que el interés es latente, como también lo son las opciones de salida de Richard a otras ligas de gran nivel. Se conoció en los últimos días que Flamengo (club donde jugó en divisiones menores), Newcastle y el Napoli son los tres clubes que ofertaron por el oriundo de Vegachí.