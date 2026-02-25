¿Cambios en el fútbol? Las reglas que propondría la Fifa para poner fin a las simulaciones

El fútbol mundial se encuentra a las puertas de un nuevo cambio en su reglamento. Con el firme objetivo de aumentar el tiempo neto de juego, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) presentará una serie de propuestas que serán discutidas este sábado en Gales, durante la edición 139 de la asamblea general anual de la International Board (IFAB).
La preocupación de los organismos rectores nace de una estadística alarmante: actualmente, en la mayoría de las ligas del mundo, el promedio de juego real ronda entre los 50 y 55 minutos. Ante este escenario, se buscan medidas para evitar que los equipos utilicen mañas para detener el cronómetro.