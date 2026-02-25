¿Cambios en el fútbol? Las reglas que propondría la Fifa para poner fin a las simulaciones

El fútbol mundial se encuentra a las puertas de un nuevo cambio en su reglamento. Con el firme objetivo de aumentar el tiempo neto de juego, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) presentará una serie de propuestas que serán discutidas este sábado en Gales, durante la edición 139 de la asamblea general anual de la International Board (IFAB). La preocupación de los organismos rectores nace de una estadística alarmante: actualmente, en la mayoría de las ligas del mundo, el promedio de juego real ronda entre los 50 y 55 minutos. Ante este escenario, se buscan medidas para evitar que los equipos utilicen mañas para detener el cronómetro.

“Minuto de espera” para jugadores lesionados en el fútbol

Según informó la BBC, medio británico, una de las propuestas se centra en la atención médica dentro del campo. La Fifa tendría pensado sugerir que, cuando un futbolista sea asistido por un golpe o lesión, este permanezca obligatoriamente fuera del terreno de juego durante un minuto una vez que el partido se haya reanudado.

Esta medida busca erradicar las simulaciones estratégicas que cortan el ritmo del rival. No obstante, la propuesta ha generado debate interno en la IFAB, ya que algunos miembros consideran que podría resultar injusta para aquellos deportistas que realmente sufren una lesión grave y se verían castigados al dejar a su equipo con un jugador menos temporalmente.

Cambios de jugadores en diez segundos para evitar demoras