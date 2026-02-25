x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cambios en el fútbol? Las reglas que propondría la Fifa para poner fin a las simulaciones

La Fifa y la IFAB evalúan implementar cambios reglamentarios para combatir la pérdida de tiempo, penalizando simulaciones y demoras excesivas durante los cambios de jugadores: un minuto por fuera del campo a quienes finjan lesiones.

  • La FIFA propone que los jugadores asistidos por simulaciones o golpes leves deban esperar un minuto fuera del campo para reingresar. FOTO AFP
    La FIFA propone que los jugadores asistidos por simulaciones o golpes leves deban esperar un minuto fuera del campo para reingresar. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El fútbol mundial se encuentra a las puertas de un nuevo cambio en su reglamento. Con el firme objetivo de aumentar el tiempo neto de juego, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) presentará una serie de propuestas que serán discutidas este sábado en Gales, durante la edición 139 de la asamblea general anual de la International Board (IFAB).

La preocupación de los organismos rectores nace de una estadística alarmante: actualmente, en la mayoría de las ligas del mundo, el promedio de juego real ronda entre los 50 y 55 minutos. Ante este escenario, se buscan medidas para evitar que los equipos utilicen mañas para detener el cronómetro.

“Minuto de espera” para jugadores lesionados en el fútbol

Según informó la BBC, medio británico, una de las propuestas se centra en la atención médica dentro del campo. La Fifa tendría pensado sugerir que, cuando un futbolista sea asistido por un golpe o lesión, este permanezca obligatoriamente fuera del terreno de juego durante un minuto una vez que el partido se haya reanudado.

Lea: Atención: así podrá priorizar su cita para la visa americana si ya tiene boletas para ir al Mundial

Esta medida busca erradicar las simulaciones estratégicas que cortan el ritmo del rival. No obstante, la propuesta ha generado debate interno en la IFAB, ya que algunos miembros consideran que podría resultar injusta para aquellos deportistas que realmente sufren una lesión grave y se verían castigados al dejar a su equipo con un jugador menos temporalmente.

Cambios de jugadores en diez segundos para evitar demoras

El otro punto clave de la reforma apunta a la agilidad en las sustituciones. La nueva normativa establecería un tiempo máximo de diez segundos para que el futbolista reemplazado abandone la cancha, contados a partir del momento en que se muestra su número en el tablero electrónico.

El incumplimiento de esta norma acarrearía una sanción directa: el jugador que ingresa no podrá entrar de inmediato, debiendo esperar un minuto completo. Esto obligaría al equipo infractor a jugar con diez hombres durante 60 segundos, eliminando así la costumbre de cruzar el campo caminando lentamente para consumir tiempo en los minutos finales.

La reunión en Gales será determinante para definir si estas propuestas se convierten en leyes en el fútbol. La Fifa entiende que las reposiciones y las interrupciones constantes son las causas principales de la pérdida de tiempo, por lo que estas reformas pretenden devolverle al aficionado un juego más fluido y dinámico.

Siga leyendo: ¿Buena jugada de Fifa? Infantino critica posible boicot al Mundial 2026 y aboga por el regreso de Rusia a las competiciones

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida