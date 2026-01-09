x

La vitrina de los 20 millones de euros: ranking de los 20 jóvenes más valiosos de la Liga colombiana 2026

Aunque América lidera el ranking con Josen Escobar, Nacional es el club que más jugadores aporta al listado, con 6. DIM tiene 2 y Envigado al más joven.

  Josen Escobar (América), Emilio Aristizábal (Nacional), Juan José Arias (Nacional), Kevin Mantilla (DIM) y Simón García (Nacional) dominan el top-5 de los futbolistas menores de 23 años que juegan en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

09 de enero de 2026
bookmark

Colombia se ratifica como una cantera inagotable de talentos para el fútbol, en la que los clubes antioqueños mantienen un gran protagonismo. Así lo demuestra el ranking publicado por la cuenta de X @Andres25400, basado en las cifras del portal especializado Transfermarkt, que presenta a los 20 jugadores menores de 23 años mejor valorados en el mercado internacional.

Estos nombres estarán en acción en la Liga Betplay-1 2026 que comenzará el próximo fin de semana, salvo que se concrete algún negocio de última hora.

El escalafón lo lidera el samario Josen Escobar, del registro del América de Cali, cotizado en 1,50 M€ (millones de euros). Tras el pivote escarlata, se identifica una amplia presencia verdolaga con el delantero Emilio Aristizábal (regresó tras su préstamo en Fortaleza), valorado en 1,20 M€. Con la misma cifra, en la tercera casilla, aparece el zaguero Juan José Arias; mientras que el también defensor Simón García ocupa el quinto lugar con un costo de 1,00 M€, solo superado por Kevin Mantilla, del DIM, cuya ficha alcanza los 1,20 M€.

El Poderoso también aporta a este listado a Halam Loboa (puesto 11), cuyo pase valdría en este momento 900.000 €. Por su parte, la “Cantera de Héroes” de Envigado, que este año competirá en la segunda división, tiene en el goleador Santiago Londoño a su mejor semilla (puesto 13); el club que pretenda sus servicios deberá desembolsar 900.000 €.

Según el informe, la cartera de activos de estos 20 jóvenes alcanza los 19,7 M€. Se concluye, además, que el mercado actual muestra una clara preferencia por pivotes (volantes) con salida clara y defensores centrales de gran talla, concentrando el 40% del valor total del escalafón en estas posiciones.

La vitrina de los 20 millones de euros: ranking de los 20 jóvenes más valiosos de la Liga colombiana 2026

¿Cuál es el club que domina el mercado?

Por instituciones, existe una marcada hegemonía de Atlético Nacional, que no solo posee el mayor número de jugadores en la lista (6), sino que ha diversificado su capital en todas las líneas del campo. Con un valor conjunto de 6,2 M€, es el club con el patrimonio juvenil más robusto del país. América de Cali, con dos representantes, posee al líder absoluto (Escobar) y al extremo izquierdo Jhon Palacios (puesto 19), valorado en 700.000 €.

El caso de Santiago Londoño merece resaltarse. A sus 17 años, ya ostenta una valoración de 900.000 €, igualando a jugadores con cuatro años más de experiencia como Samuel Velásquez o Beckham Castro. Esto lo ubica como el futbolista con el mayor retorno de inversión potencial de la lista.

Así las cosas, el mercado de 2026 indica que la liga colombiana ha dejado de ser “liga de extremos” para convertirse en una exportadora de defensas y volantes de primera línea. Esto sugiere que los clubes han priorizado la formación de táctica para cumplir con las demandas del fútbol europeo y la MLS. Se proyecta que al menos el 30% de este listado —especialmente Escobar, Mantilla y Aristizábal— protagonice transferencias al exterior antes del cierre del mercado de verano en agosto de 2026.

