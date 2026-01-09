La vitrina de los 20 millones de euros: ranking de los 20 jóvenes más valiosos de la Liga colombiana 2026

Colombia se ratifica como una cantera inagotable de talentos para el fútbol, en la que los clubes antioqueños mantienen un gran protagonismo. Así lo demuestra el ranking publicado por la cuenta de X @Andres25400, basado en las cifras del portal especializado Transfermarkt, que presenta a los 20 jugadores menores de 23 años mejor valorados en el mercado internacional.

Estos nombres estarán en acción en la Liga Betplay-1 2026 que comenzará el próximo fin de semana, salvo que se concrete algún negocio de última hora.

El escalafón lo lidera el samario Josen Escobar, del registro del América de Cali, cotizado en 1,50 M€ (millones de euros). Tras el pivote escarlata, se identifica una amplia presencia verdolaga con el delantero Emilio Aristizábal (regresó tras su préstamo en Fortaleza), valorado en 1,20 M€. Con la misma cifra, en la tercera casilla, aparece el zaguero Juan José Arias; mientras que el también defensor Simón García ocupa el quinto lugar con un costo de 1,00 M€, solo superado por Kevin Mantilla, del DIM, cuya ficha alcanza los 1,20 M€.

Le puede interesar: Video | Atlético Nacional ya confirmó la llegada de su segundo refuerzo para 2026, Nicolás Rodríguez

El Poderoso también aporta a este listado a Halam Loboa (puesto 11), cuyo pase valdría en este momento 900.000 €. Por su parte, la “Cantera de Héroes” de Envigado, que este año competirá en la segunda división, tiene en el goleador Santiago Londoño a su mejor semilla (puesto 13); el club que pretenda sus servicios deberá desembolsar 900.000 €.

Según el informe, la cartera de activos de estos 20 jóvenes alcanza los 19,7 M€. Se concluye, además, que el mercado actual muestra una clara preferencia por pivotes (volantes) con salida clara y defensores centrales de gran talla, concentrando el 40% del valor total del escalafón en estas posiciones.