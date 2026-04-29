Video | Dos penales dejaron todo en tablas en la ida entre Atlético y Arsenal: vea aquí los goles

El partido de ida de la semifinal de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal FC de este martes 29 de abril empezó como se preveía: dos equipos ordenados que priorizan el buen comportamiento táctico dentro de la cancha y esperando el error del rival para poder sacar ventaja en el compromiso. La primera parte tuvo un juego fluido, a pesar de que las ocasiones de gol fueron contadas con una mano. En el minuto 13, el delantero argentino del Atlético, Julián Álvarez, rompió el molde, enganchó a dos jugadores rivales en el borde del área del Arsenal y remató a puerta, pero el peligro fue desactivado de buena forma por el guardameta español del Arsenal, David Raya. 22 minutos transcurrieron para que se detuviera por primera vez el partido tras un choque entre compañeros del Arsenal: Victor Gyökeres y Noni Madueke; el sueco estuvo tendido durante dos minutos en el terreno de juego. Hay que recordar que a partir del Mundial 2026, esto no podrá pasar, ya que si un jugador necesita atención médica, debe salir del campo. A los 28’, Julián Álvarez volvió a aparecer, esta vez de cabeza, pero el esférico se fue desviado. Posterior a este remate, Noni Madueke del Arsenal consigue la primera de peligro para el club londinense tras rematar sin éxito desde afuera del área. Recién a los 41 minutos se equivocó Julián Álvarez al cabecear un balón hacia su propio campo que cayó a pies del jugador de Arsenal, Martín Zubimendi, quien combinó con Martin Ødegaard y Gyökeres para la jugada que culminó en penal tras un leve empujón del defensor eslovaco David Hancko sobre el delantero sueco. Victor Gyökeres cambió el penal por gol al minuto 44, cruzó el balón con pierna diestra a media altura ante una floja resistencia del veterano guardameta Jan Oblak. Arsenal se fue al entretiempo ganando 1-0 en el Riyadh Air Metropolitano.

Atlético dominó el segundo tiempo

La parte complementaria inició con el cambio del defensor vasco, Ronin Le Normand, por Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid. Diego “El Cholo” Simeone cambió así el esquema táctico de su equipo de un 4-4-2 a un 5-2-3. Un tiro libre que rozó la red posterior del arco defendido por Raya a los 48 minutos de partido de Julián Álvarez avisó sobre lo que se venía. Al 52’, una jugada entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman desactivó la defensa del Arsenal, pero el balón fue atajado por David Raya. Tan solo 2 minutos después, tras un tiro de esquina que remató desde el borde del área Marcos Llorente, la pelota dio en la mano de Ben White y, tras la revisión en el VAR del juez central, Danny Makkelie, se dictó pena máxima, la cual convirtió Álvarez, cruzando la pelota con potencia. David Raya ni se alcanzó a mover de la mitad del arco. Con ese tanto, Julián Álvarez llegó a 10 goles en 14 partidos de la competición.

El Atlético de Madrid, impulsado por su hinchada y con el vigor que lo caracteriza, fue al frente, dominando el juego desde lo físico y mental. A los 62 minutos, Griezmann tuvo una doble oportunidad, pero no pudo concretar el gol porque en primera instancia le dio al travesaño y después le desviaron el remate.

Pasada una hora de compromiso (60´), Julián Álvarez cayó por primera vez tendido en el campo tras un pisotón en la rodilla por parte de Declan Rice. Sin embargo, no fue hasta el minuto 76, que en un duelo contra Eberechi Eze (ingresó por Odegaard al 57’), volvió a caer, resintiéndose en la rodilla y pidió el cambio. Álex Baena ingresó por él. Dos minutos después de la salida del argentino, parecía que se le venía la noche al Atlético cuando Makkelie sancionó pena máxima para el Arsenal tras una disputa entre Hancko y Eze por el balón, pero dio marcha atrás a la decisión al consultar la jugada con el videoarbitraje. Al minuto 85, ingresó el colombo-español Cristhian Mosquera por Ben White. El partido durante el minuto 86 y el 90+7 se planchó, bajó su intensidad, a pesar de las opciones que tuvieron Declan Rice para Arsenal al 89 y la de Nahuel Molina Lucero al 90+3.

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