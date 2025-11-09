x

Colombia sub-17 se juega paso a 16avos en Mundial en Catar; hora y dónde ver este lunes el juego ante Corea

La Tricolor se ubica en la tercera posición del Grupo G con dos puntos, los mismos que Alemania. Busca pasar de la fase de grupos por quinta vez en siete mundiales de la categoría que ha disputado.

  • Los futbolistas de la Selección han tenido jornadas intensas de trabajo, corriendo detalles de cara al juego contra los coreano. FOTO: @FCF
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

09 de noviembre de 2025
Colombia se jugará este lunes ante Corea del Norte, a partir de las 8:30 a.m., una final en el Campeonato Mundial sub-17 de fútbol que se celebra en Catar.

Los dos primeros equipos de cada zona se clasifican a los 16avos de final de la edición 20 del certamen, así como los mejores ocho ubicados en el tercer lugar del resto de cada sector, y el combinado patrio, con dos puntos ganados y mejor diferencia de gol, es por ahora el octavo elenco que se está quedando con la plaza a la siguiente ronda.

En el tercer lugar del Grupo G, los dirigidos por Freddy Hurtado le ganan ese último lugar, por diferencia de gol, al anfitrión, que está menos uno.

Lea: El motivo detrás de la ausencia de Juan Fernando Quintero en la convocatoria de Néstor Lorenzo

De cara al decisivo duelo contra Corea, que lidera con 4 unidades y es seguido por Alemania y Colombia con dos, en el seno tricolor persiste el optimismo luego del empate 1-1 ante el conjunto germano y pese a la igualdad 0-0 con El Salvador, que con una gran estrategia defensiva supo controlar la ofensiva criolla.

Cabe recordar que frente al onceno centroamericano los pupilos de Hurtado tuvieron una posesión del balón del 75% y tuvieron 27 oportunidades de gol, sobre todo con jugadores como Cristian Flórez, Juan José Castaño y Santiago Londoño.

El generar fútbol y tener opciones en ataque les brinda confianza para poder plasmar la idea de juego que se quiere ante Corea, como lo dice Hurtado, al indicar que lo importante es mantener la regularidad en las diferentes líneas y ser contundentes ante la portería contraria.

“Solo nos falta el tema de finalización, nos costó contra El Salvador, y quizá tener más asocio en el último tercio del campo, nos desesperamos. Esto simplemente es de toma de decisiones. Tener la pelota, desbordar por fuera, conducir por el centro y el trabajo que venimos haciendo nos hace tener plena confianza en el equipo para este siguiente partido”, sostuvo el estratega Hurtado.

Por su parte, el portero Jorman Mendoza, quien es de la cantera del Envigado, comentó que contra la escuadra asiática se puede ver un partido diferente, con dos elencos que proponen, y en ese sentido se abrirán más los espacios para que sus compañeros puedan tener claras opciones de gol. “Hay tranquilidad en el grupo, sobre todo con nuestros atacantes, sabemos que en cualquier momento pueden marcar”.

El guardavalla confesó que ante El Salvador terminaron con sinsabor, al recordar que siempre salen a proponer. “Seguimos fieles a la idea del profe para disputar el juego contra Corea en busca del paso a la siguiente fase. Los vimos ante El Salvador (Corea lo venció 5-0), es un gran rival, lo analizamos, tenemos que jugarles bien y ver por dónde les podemos hacer daño”.

Para este duelo, que se podrá ver a través de @GolCaracol, Ditu y @CanalRCN, Colombia podría alinear con Jorman Mendoza, Miguel Solarte, Jesús Peñaloza, Yaiker Moya, Edmilson Herazo, Matías Lozano, Deivi Quiñones, Cristian Orozco, Juan José Castaño, Cristian Flórez y Santiago Londoño.

Siga leyendo: Néstor Lorenzo hizo la última convocatoria del año de la Selección Colombia: ¿Cuáles son las novedades?

