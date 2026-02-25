x

“¡Sigue vivo el sueño mundialista! Colombia femenina venció a Venezuela y se jugará la vida ante Argentina

Colombia depende de sí misma: una victoria ante la albiceleste sellaría el regreso de las “superpoderosas” a la cita mundial.

  • Marian Sterling abrió la cuenta para el equipo colombino ante Venezuela. FOTO CORTESÍA FCF
    Marian Sterling abrió la cuenta para el equipo colombino ante Venezuela. FOTO CORTESÍA FCF
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

La Selección Colombia femenina Sub-20 recuperó la ilusión este miércoles tras vencer 2-0 a Venezuela en la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano. En el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay, las dirigidas por Carlos Paniagua cumplieron con la tarea y mantienen viva la posibilidad de clasificar al Mundial de Polonia 2026.

El técnico Carlos Paniagua inició el compromiso con Luisa Agudelo, María Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez, Lina Arboleda, Isabel Weiner, Juana Ortegón, Santia Cabezas (Mariana Mosquera, 59’), Isabella Díaz (Isis de la Cruz, 89’), Marian Sterling, Maithe López (Marleidy Cossio, 72’).

Lea también: Brasil empató con Ecuador y el campeón del Suramericano Sub-20 femenino se conocerá en la fecha final

La apertura del marcador llegó en el cierre del primer tiempo (45+2’). Marian Sterling aprovechó un centro de Santia Cabezas —quien junto a Juana Ortegón fue de las más incisivas— para enviar el balón al fondo. Aunque inicialmente se anuló por supuesto fuera de lugar, la central argentina Laura Fortunato validó el tanto tras la revisión del VAR.

En el complemento, la Tricolor mantuvo la ambición y a los 53 minutos sentenció el 2-0. Isabella Díaz, con una definición de alta calidad, bañó a la arquera venezolana que se encontraba mal ubicada, sellando así el triunfo nacional. Cabe anotar que el juego inició con media hora de retraso debido a un accidente de tránsito en los alrededores del estadio.

Cuentas para la última fecha

Con este resultado, Colombia suma 4 puntos y se jugará el “todo o nada” ante Argentina este sábado 28 de febrero. En la parte alta, Brasil (10 puntos) y Ecuador (8) ya aseguraron su tiquete al Mundial tras empatar 1-1 en un duelo donde las brasileñas desperdiciaron un penal agónico que les habría dado el título anticipado.

Al cierre de esta jornada, Paraguay (4 puntos) y Argentina (1) completaban su compromiso. La programación del sábado, definitiva para las nuestras, se cerrará con los duelos Ecuador-Paraguay y Brasil-Venezuela.

