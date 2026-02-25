“¡Sigue vivo el sueño mundialista! Colombia femenina venció a Venezuela y se jugará la vida ante Argentina

La Selección Colombia femenina Sub-20 recuperó la ilusión este miércoles tras vencer 2-0 a Venezuela en la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano. En el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay, las dirigidas por Carlos Paniagua cumplieron con la tarea y mantienen viva la posibilidad de clasificar al Mundial de Polonia 2026.
El técnico Carlos Paniagua inició el compromiso con Luisa Agudelo, María Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez, Lina Arboleda, Isabel Weiner, Juana Ortegón, Santia Cabezas (Mariana Mosquera, 59’), Isabella Díaz (Isis de la Cruz, 89’), Marian Sterling, Maithe López (Marleidy Cossio, 72’).
La apertura del marcador llegó en el cierre del primer tiempo (45+2’). Marian Sterling aprovechó un centro de Santia Cabezas —quien junto a Juana Ortegón fue de las más incisivas— para enviar el balón al fondo. Aunque inicialmente se anuló por supuesto fuera de lugar, la central argentina Laura Fortunato validó el tanto tras la revisión del VAR.