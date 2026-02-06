Estos son los convocados del DIM para el juego de este viernes ante Internacional de Bogotá

Independiente Medellín saldrá este viernes por su primera victoria en la Liga Betplay 1-2026 cuando reciba a Internacional de Bogotá este viernes a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

Tras cuatro fechas disputadas, el cuadro rojo, que dirige Alejandro Restrepo, suma dos derrotas (Pasto 1-0 y Cali 3-1) y dos empate (Tolima 2-2 y Millonarios 0-0), situación por la que urge de un buen resultado ante el elenco capitalino que le permita empezar a escalar en la tabla de posición, en la que se encuentra en el puesto 17 con un punto. Lidera Pasto con nueve unidades.

“Nosotros venimos trabajando bien, por eso estamos tranquilos”, señaló el portero del DIM, el uruguayo Salvador Ichazo, tras el último partido de su equipo en Bogotá.

Su entrenador también indicó que la forma como viene jugando su escuadra les deja sensaciones positivas.