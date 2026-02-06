x

Estos son los convocados del DIM para el juego de este viernes ante Internacional de Bogotá

Independiente Medellín aún no conoce la victoria en cuatro fechas disputadas y está 17° en la tabla de posiciones. El partido comienza a las 8:30 de la noche.

    Didier Moreno, uno de los jugadores de confianza del técnico Alejandro Restrepo en la actual temporada. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
Independiente Medellín saldrá este viernes por su primera victoria en la Liga Betplay 1-2026 cuando reciba a Internacional de Bogotá este viernes a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

Tras cuatro fechas disputadas, el cuadro rojo, que dirige Alejandro Restrepo, suma dos derrotas (Pasto 1-0 y Cali 3-1) y dos empate (Tolima 2-2 y Millonarios 0-0), situación por la que urge de un buen resultado ante el elenco capitalino que le permita empezar a escalar en la tabla de posición, en la que se encuentra en el puesto 17 con un punto. Lidera Pasto con nueve unidades.

“Nosotros venimos trabajando bien, por eso estamos tranquilos”, señaló el portero del DIM, el uruguayo Salvador Ichazo, tras el último partido de su equipo en Bogotá.

Lea también : ¿Hinchas del DIM están condenando injustamente a Frank Fabra por un video del que no hay certeza de la fecha en que se grabó?

Su entrenador también indicó que la forma como viene jugando su escuadra les deja sensaciones positivas.

Con esa confianza encaran el duelo ante Internacional de Bogotá, que marcha quinto con siete puntos.

Para este duelo, Restrepo convocó a los siguientes jugadores.

Salvador Ichazo y Eder Chaux; Kevin Mantilla, José Ortiz, Leyser Chaverra, Esneyder Mena; Francisco Chaverra, Didier Moreno, Léider Berrio, Alexis Serna, Diego Moreno, Halam Loboa, Juan Viveros, Malcom Palacios, John Montaño, Géronimo Mancilla, Luis Maturana, Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.

Siga leyendo: ¿Una poderosa maldición? El accidentado inicio del DIM en la Liga, marcado por infortunios

