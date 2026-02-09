Anla evidencia que Urrá excedió niveles máximos del embalse y empeoró inundaciones en Córdoba

Después de que el presidente Gustavo Petro señalara que las inundaciones en la región Caribe se debieron a que las represas estaban “súper llenas” y ordenara investigar la hidroeléctrica Urrá por el manejo de sus vertimientos de agua, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) presentó evidencia técnica que confirmaría que el embalse superó sostenidamente los volúmenes recomendados.
Según la Anla, desde 2020 y hasta la fecha, su equipo técnico ha monitoreado los componentes hidrológicos e hidráulicos de Urrá I, registrando de manera recurrente sobrepasos en las reglas de operación del embalse.
En particular, identificó que durante periodos continuos entre 2020 y 2026 se superaron los valores de la Curva Guía Máxima (CGM), es decir, el nivel máximo que garantiza un volumen vacío suficiente para enfrentar crecientes y prevenir emergencias.