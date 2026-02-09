Anla evidencia que Urrá excedió niveles máximos del embalse y empeoró inundaciones en Córdoba

Después de que el presidente Gustavo Petro señalara que las inundaciones en la región Caribe se debieron a que las represas estaban “súper llenas” y ordenara investigar la hidroeléctrica Urrá por el manejo de sus vertimientos de agua, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) presentó evidencia técnica que confirmaría que el embalse superó sostenidamente los volúmenes recomendados. Según la Anla, desde 2020 y hasta la fecha, su equipo técnico ha monitoreado los componentes hidrológicos e hidráulicos de Urrá I, registrando de manera recurrente sobrepasos en las reglas de operación del embalse. Puede leer: Tras pedido de Petro, Superservicios abre investigación a hidroeléctricas por manejo de embalses En particular, identificó que durante periodos continuos entre 2020 y 2026 se superaron los valores de la Curva Guía Máxima (CGM), es decir, el nivel máximo que garantiza un volumen vacío suficiente para enfrentar crecientes y prevenir emergencias.

Anla alerta a Urrá por sobrepaso del embalse y riesgos en Córdoba

Frente a estos hallazgos, la Anla emitió seis conceptos técnicos dirigidos a Urrá, señalando inconsistencias en la operación del embalse y solicitando ajustes específicos para corregirlas. En contexto: ¿A propósito de Urrá, embalses en Colombia botan o no agua? Acolgen explica cómo operan en temporada de lluvias Durante el monitoreo de 2024, la autoridad indicó que se evidenció que el 20% de las mediciones incumplieron la Curva Guía Máxima (CGM). Con respecto al comportamiento del volumen del embalse durante 2025, la Anla encontró que este volvió a superar los niveles máximos, práctica que continuó hasta 2026, cuando tuvo que descargar aguas abajo debido a un aumento súbito de la saturación hídrica.

Sobrepasos de Urrá no fueron emergencias, sino decisión operativa: Anla

La Anla concluyó que estos sobrepasos respondían principalmente a decisiones operativas de la empresa y no a situaciones excepcionales de emergencia, lo que evidencia un patrón de incumplimiento sistemático. Lea más: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano El análisis de información de Sinergox – XM, procesada por el Centro de Monitoreo de la Anla también reveló que durante 2025 la superación de los niveles de referencia alcanzó aproximadamente el 20%. Este patrón se consolidó en el segundo semestre del año, con la Curva Guía Máxima superada el 30,6% del tiempo evaluado. Estos datos confirman, según la autoridad, un comportamiento sistemático que aumenta el riesgo de emergencias en la región y refuerza la necesidad de acciones correctivas urgentes.

Procedimiento sancionatorio ambiental contra Urrá

Ante los incumplimientos reiterados en los últimos años por parte de Urrá, la Anla inició un procedimiento sancionatorio ambiental en su contra, con el objetivo de garantizar la aplicación de los instrumentos de control ambiental y prevenir futuras emergencias. Lea más: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia? “Como autoridad ambiental hemos hecho seguimiento riguroso a las actuaciones de la empresa Urrá (...) Una vez presentada la emergencia en Córdoba, ordené a mi equipo realizar una visita a territorio. En ella pudimos identificar que cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas. El Plan de Emergencia y Contingencia de Urrá no puede limitarse a un protocolo o formalidad”, señaló Irene Vélez, directora de la Anla.

Seis embalses en alerta roja

Finalmente, la funcionaria indicó que estarán monitoreando los demás embalses del país, seis de los cuales se encuentran en alerta roja actualmente. “A sus operadores les hemos insistido que activen sus planes de contingencia de manera oportuna e integral”: enfatizó Vélez.

Boque de preguntas y respuestas