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Cristiano Ronaldo rompió su sequía: Al-Nassr es campeón de la Liga de Arabia Saudita

Con un doblete del astro portugués, quien se acerca a los 1.000 goles en su carrera deportiva, el equipo Al-Nassr goleó 4-1 al Damac en la última jornada y aseguró el título liguero, el primero a nivel de clubes para ‘CR7’ desde 2021.

  • Cristiano Ronaldo logró su primer título oficial en Arabia. FOTO: X-Al Nassr
    Cristiano Ronaldo logró su primer título oficial en Arabia. FOTO: X-Al Nassr
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Con una exhibición liderada por Cristiano Ronaldo, su máxima figura y autor de dos goles, el Al Nassr se consagró este jueves campeón de la Liga de Arabia Saudí 2025-2026 tras vencer 4-1 al Damac en la fecha 34 del campeonato. Producto de su alegría, CR7 salió llorando del campo.

Con este resultado, Cristiano logró alzar su primer título oficial de clubes desde mayo de 2021, cuando conquistó la Copa de Italia con la Juventus, poniendo fin a una prolongada sequía en competiciones locales e internacionales de máxima categoría.

Lea: Cristiano lidera la lista de convocados de Portugal para enfrentar a Colombia en el Mundial de Norteamérica

A sus 41 años, el delantero demostró que su vigencia goleadora sigue intacta. El atacante llegará con el impulso de este campeonato al Mundial de la FIFA que comenzará en Norteamérica el próximo 11 de junio, donde capitaneará a la Selección de Portugal.

Una victoria con autoridad

Los dirigidos por el Al Nassr sabían que necesitaban los tres puntos para no depender de terceros. La contundencia llegó a través de sus principales figuras internacionales: Sadio Mané abrió el marcador al minuto 33, Kingsley Coman amplió la ventaja al 51’ y Cristiano Ronaldo selló la goleada y el campeonato con un doblete a los minutos 62’ y 80’.

El descuento para el Damac, que peleaba por la permanencia, fue obra de Morlaye Sylla al minuto 57 mediante un cobro de pena máxima.

Con esta victoria, Al Nassr finalizó en la cima de la tabla de posiciones con 86 puntos, superando por dos unidades a su inmediato perseguidor, el Al Hilal. El vigente campeón asiático presionó hasta el último instante tras derrotar este jueves como visitante 1-0 al Al Feiha, pero no le alcanzó para arrebatarle la corona a los de Riad.

Desahogo tras los golpes continentales

Este campeonato liguero da respiro a Cristiano Ronaldo y el proyecto deportivo del Al Nassr. Apenas cinco días atrás, el pasado 16 de mayo, el equipo de Riad sufrió un duro revés al caer 1-0 en su propio estadio ante el Gamba Osaka de Japón en la gran final de la AFC Champions League Two.

Aunque en 2023 Cristiano había levantado el trofeo del Campeonato de Clubes Árabes, dicho torneo de pretemporada no cuenta con el reconocimiento oficial de la FIFA, por lo que esta Liga Profesional Saudí se computa formalmente como su primer gran éxito en Medio Oriente. Con sus dos anotaciones de este jueves, ‘CR7’ eleva su registro histórico a 973 goles oficiales en su carrera profesional, quedando a solo 27 festejos de la mítica barrera de los 1.000 goles.

Siga leyendo: Conozca la actualidad de los rivales inéditos que tendrá la Selección Colombia en el Mundial

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