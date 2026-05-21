Cristiano Ronaldo rompió su sequía: Al-Nassr es campeón de la Liga de Arabia Saudita

Con una exhibición liderada por Cristiano Ronaldo, su máxima figura y autor de dos goles, el Al Nassr se consagró este jueves campeón de la Liga de Arabia Saudí 2025-2026 tras vencer 4-1 al Damac en la fecha 34 del campeonato. Producto de su alegría, CR7 salió llorando del campo.
Con este resultado, Cristiano logró alzar su primer título oficial de clubes desde mayo de 2021, cuando conquistó la Copa de Italia con la Juventus, poniendo fin a una prolongada sequía en competiciones locales e internacionales de máxima categoría.
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A sus 41 años, el delantero demostró que su vigencia goleadora sigue intacta. El atacante llegará con el impulso de este campeonato al Mundial de la FIFA que comenzará en Norteamérica el próximo 11 de junio, donde capitaneará a la Selección de Portugal.